L'intérêt du renouvellement vers l'iPhone 12 a été divisé par 2

Combien de personnes sont prêtes à renouveler leur iPhone actuel pour un iPhone 12 ? C'est une question à laquelle essaient de répondre de nombreuses sociétés spécialisées dans les sondages, mais aussi des banques d'investissements qui essaient d'anticiper la tendance avant que celle-ci se produise !

En 6 mois, l'iPhone 12 a été source de désintérêt

L'iPhone 12 va-t-il connaitre un nombre de renouvellements record avec l'intégration de la 5G et des autres fonctionnalités ? D'après une multitude d'analystes et d'enquêtes d'opinions, ce pourrait être l'iPhone qui connaissent le plus de succès !

Cependant, la banque d'investissement Piper Sandler reste dubitative à ce sujet et affirme même que l'intérêt pour une mise à nouveau vers l'iPhone 12 n'est pas du tout le même si on le compare aux données recueillies en décembre 2019.

Pour affirmer ses propos, Piper Sandler a mené une enquête pour obtenir l'avis des Américains sur un renouvellement ou non vers l'iPhone 12. En décembre, ils étaient 23% à dire qu'ils achèteront le nouveau smartphone star d'Apple, aujourd'hui ils ne sont plus que 10%. Une statistique qui a de quoi faire trembler l'Apple Park...

Dans notre enquête auprès de 1000 Américains, seuls 10% des répondants prévoient d'acheter / de passer à un nouvel iPhone 5G cet automne / hiver. De plus, seuls 10% des propriétaires actuels d'iPhone prévoient de mettre à niveau leur appareil. Les résultats sont inférieurs à ce que nous attendions avant l'annonce principale du produit prévue lors de l'événement Apple d'aujourd'hui et également inférieurs à ceux d'une enquête précédente suggérant que 23% des propriétaires actuels d'iPhone achèteraient un iPhone 5G à 1200$.

Alors bien sûr, cette enquête ne représente pas la totalité des Américains, puisqu'elle ne sonde que seulement 1000 personnes sur des millions d'Américains qui sont déjà passionnés par l'iPhone 12 alors que celui-ci n'est même pas encore présenté.

Mais cette enquête révèle une tendance qui indique qu'il y a une perte d'intérêt sur le renouvellement vers l'iPhone 12, Apple va probablement devoir mettre le paquet pour relancer la motivation des propriétaires d'iPhone.

La banque d'investissement indique également que la majorité des personnes qui ont répondu à son enquête possédaient un iPhone acquis il y a entre 2 et 3 ans. C'est justement vers ce moment où on renouvelle son smartphone vers un modèle plus récent !

L'intérêt pour l'Apple Watch Series 6

Ça a été la grosse annonce de la rentrée, Apple a dévoilé son Apple Watch Series 6, Piper Sandler en a aussi profité pour dévoiler l'intérêt des possesseurs d'Apple Watch à l'égard de ce nouveau modèle. Le rapport explique :

Près d'un quart des répondants voient la valeur de la nouvelle Apple Watch 6, mais seulement 8% prévoient d'en mettre à niveau / d'en acheter une. En outre, 12% des sondés ont noté que la nouvelle Apple Watch SE moins chère les rend plus susceptibles d'acheter une Apple Watch.

Côté iPad, peu de personnes pensent renouveler leur tablette vers l'iPad Air 4 ou un autre modèle...

En ce qui concerne les iPad, ~ 15% s'attendent à acheter un nouvel iPad prochainement en raison d'un récent changement de style de vie, un montant impressionnant étant donné où nous sommes dans la pandémie.

Ces sondages qui paraissent parfois ne pas refléter la réalité, permettent d'indiquer une tendance aux investisseurs, mais également à Apple qui peut s'en servir pour ajuster sa communication afin de motiver les propriétaires de ses anciens produits à renouveler vers les récents !



