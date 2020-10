MagSafe : Une recharge sans fil 2x plus rapide pour l'iPhone 12

À noter que seul le système d'aimant présent dans l'iPhone 12 permet cette puissance de 15W. Les autres iPhone (à partir de l'iPhone 8) pourront se charger avec le MagSafe mais seulement en 7.5W et pas de manière aimanté, pas très utile du coup si vous n'avez pas ce fameux iPhone 12. Pour terminer, il faut quand même souligner que même avec ce nouveau chargeur sans fil, la vitesse de rechargement de la batterie ne sera pas aussi efficace qu'avec un câble branché directement dans le téléphone.

Après l'abandon du AirPower , Apple a travaillé en coulisses pour tenter de ne pas rester sur cet échec. C'est lors du keynote d'hier qu'Apple a dévoilé ce qui devrait faire oublier le AirPower, avec une "recharge sans fil magnétique" nommée MagSafe. Ce système permet de recharger l'iPhone en venant s'aimanter au dos mais ce n'est pas tout. Pour prouver aux consommateurs que ce nouveau chargeur made in Apple n'était pas qu'un chargeur par induction "classique", la marque à la pomme a expliqué que ce système d'aimant permet une recharge 2x plus rapide qu'une recharge par induction basique. La puissance passe donc de 7.5W à 15W , ce qui devrait grandement améliorer la vitesse de recharge de l'iPhone qui n'est pas très rapide à la base.

Le nouveau chargeur MagSafe proposé par Apple promet une recharge par induction plus rapide que les autres qui ne possèdent pas ce système d'aimant. Mais seuls les iPhone 12 vont y goûter !

