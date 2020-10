Apple travaille sur un écran extensible et coulissant pour l'iPhone

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Tous les mois, Apple dépose plusieurs brevets dans le registre de l'USPTO, cela nous permet d'avoir un aperçu des futures fonctionnalités et innovations sur lesquelles travaille la firme de Cupertino. Nous avons pu voir il y a quelques semaines, des brevets concernant un écran pliable afin de commercialiser un hypothétique iPhone Fold. Aujourd'hui, un nouveau brevet montre que les ingénieurs d'Apple se concentrent sur un nouveau type d'écran !

Vers une commercialisation de ce type d'écran révolutionnaire ?

La prochaine "grosse" innovation d'Apple sur l'iPhone pourrait concerner l'écran si on en croit ce récent brevet qui a été déposé. En effet, la firme de Cupertino présente un écran flexible qui pourrait être extensible et coulissant afin de déborder de l'iPhone.

Avec ce principe (qui n'est pas inconnu des concepts déjà aperçus), l'utilisateur pourrait transformer un écran de 6,7 pouces en écran de 7,5 pouces en quelques secondes.

Ce qui pourrait être difficile pour les développeurs, c'est d'adapter l'affichage d'une application à cette nouvelle taille d'écran que choisirait l'utilisateur. Il s'agirait là d'un véritable challenge pour Apple, mais qui n'est clairement pas impossible !

Voici ce qu'on peut voir dans le détail du brevet :

Un dispositif électronique peut avoir un boîtier avec des parties qui coulissent l'une par rapport à l'autre. Un affichage peut être supporté sur une surface du boîtier telle que sur une face avant du boîtier. Les parties de boîtier peuvent glisser entre un état non expansé dans lequel l'affichage a une zone visible non expansée sur la face avant et un état étendu dans lequel l'affichage a une zone visible étendue sur la face avant qui est plus grande que la zone visible non étendue. Les parties de boîtier peuvent avoir des régions intérieures qui contiennent des composants électriques.

À noter que Apple travaille sur ce type d'écran depuis plus d'un an, le dépôt du brevet a eu lieu le 10 avril 2019 et le brevet a officiellement été dévoilé en ligne il y a seulement quelques heures.



Via