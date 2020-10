Comparez la taille de l'iPhone 12 Mini

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

4

Présentés mardi soir, les iPhone 12 et iPhone 12 Pro ne sont plus trois mais quatre avec l'arrivée de l'iPhone 12 Mini. Alors que nous avions divulgué cette nomenclature début septembre, en exclusivité, nous nous sommes penchés sur sa taille.



Oui, Apple donne les dimensions exactes des nouveaux iPhone 5G sur son site, mais il est assez difficile de se rendre compte du tour de force que représente l'iPhone 12 Mini.

Apple fait plaisir aux adeptes des petits iPhone 5

En effet, contrairement à l'an passé, les iPhone 12 n'ont pas de grand déficit par rapport aux iPhone 12 Pro. L'arrivée de la 5G est identique sur tous les modèles, tout comme l'écran OLED ou encore les capteurs photos principaux. Même le nouveau design, plus carré et plus plat, est également sur tous les smartphones Apple.



Alors la plus grande différence qui existe entre les iPhone 2020 est finalement la taille. Et oui, ça compte et l'iPhone 12 Mini avec sa diagonale de 5,4 pouces est un modèle du genre, en tout cas pour les fans d'appareils compacts. Sans faire de sacrifice, vous pouvez avoir un iPhone 5G doté des derniers raffinements et de la puce A14, le tout pour 809€, soit le moins cher de la gamme.

Comparatif des iPhone 12 Mini, iPhone 12, iPhone 5S et iPhone 6

Les amoureux des petits iPhone vont être aux anges, surtout quand ils verront le comparatif que l'on a réalisé en mettant côte à côte, et à l'échelle, les iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 12 Mini et iPhone 12 (Pro). Ce dernier est exactement de la même taille que l'iPhone 12 Pro, tout comme l'iPhone 5S reprend le gabarit de l'iPhone 5 / SE et l'iPhone 6 celui des iPhone 6S, iPhone 7, iPhone 8 et autre iPhone SE 2.

L'iPhone 12 Mini est donc un peu plus grand qu'un iPhone 5S, et un peu plus petit qu'un iPhone 6. La taille parfaite ? A vous de nous le dire dans les commentaires !



Et pour ceux qui souhaitent les dimensions précises, nous les avons rassembler en fin d'article pour confirmer notre illustration. Et nous avons ajouté celles de l'iPhone 11 Pro en guise de cadeau.



Dimensions des différents iPhone

iPhone 12 Mini

Hauteur : 131,5 mm

131,5 mm Largeur : 64,2 mm

64,2 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 133 g

iPhone 12

Hauteur : 146,7 mm

146,7 mm Largeur : 71,5 mm

71,5 mm Épaisseur : 7,4 mm

7,4 mm Poids : 162 g

iPhone 6

Largeur : 138,1 mm

138,1 mm Hauteur : 67 mm

67 mm Épaisseur : 6,9 mm

6,9 mm Poids : 129 g

iPhone 5S

Hauteur : 123,8 mm

123,8 mm Largeur : 58,6 mm

58,6 mm Épaisseur : 7,6 mm

7,6 mm Poids : 112 g

iPhone 11 Pro