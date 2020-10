L’Apple Store se prépare aux précommandes des iPhone 12 et iPad Air 4

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

L'Apple Store en ligne a fermé ses portes en amont de la première série de précommandes d'iPhone 12. En raison de la pandémie, le lancement de l’iPhone 12 est échelonnée cette année. Aujourd'hui, les clients peuvent commander l'iPhone 12 de 6,1 pouces et l'iPhone 12 Pro de 6,1 pouces.

Des précommandes soigneusement préparées pour les iPhone 12

Pour ce lancement, le magasin a fermé longtemps à l'avance, certainement pour pouvoir gérer une sortie mondiale, une première chez Apple.

Les précommandes ouvrent à 5 heures du matin, heure du Pacifique, à 14 heures, heure de Paris. Les smartphones Apple seront officiellement lancés le 23 octobre.



Il existe quatre modèles d'iPhone 12 au total. Avec les deux modèles de 6,1 pouces en précommande aujourd'hui, cela laisse l'iPhone 12 mini de 5,4 pouces et l'iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces.



La chaîne d'approvisionnement d'Apple est un peu en retard sur la production. En conséquence, ces modèles sortiront le 13 novembre. Les clients souhaitant précommander ces deux modèles devront revenir à 14 heures le 6 novembre. Tout comme le HomePod Mini.



L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont en fait assez proches dans les spécifications, malgré la différence de prix de 250€. Les deux disposent de la connectivité 5G, du nouveau design industriel à bord plat, de la dernière puce A14 d'Apple et du verre de protection Ceramic Shield.



Les principales caractéristiques distinctives sont que le Pro présente des côtés en acier inoxydable tandis que l'iPhone 12 utilise des matériaux de boîtier en aluminium. Les acheteurs reçoivent également une caméra arrière supplémentaire (le téléobjectif 2x) et un scanner LiDAR à détection de profondeur.



L’iPhone 12 Pro pourra shooter au nouveau format ProRAW d’Apple plus tard cette année, et pourra également enregistrer des vidéos 4K à plage dynamique élevée avec Dolby Vision.

L’iPad air 4 aussi ?

Du cote de l’iPad Air 4, présenté le 15 septembre dernier, on attend toujours le lancement commercial. Apple pourrait décider de lancer les précommandes ce jour, profitant de l’affluence des clients pour ses nouveaux smartphones.