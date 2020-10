La coque MagSafe pourrait recharger un iPhone et des AirPods

Il est toujours bon de rappeler qu'un brevet peut très bien ne jamais voir le jour même si maintenant que le chargeur MagSafe a été dévoilé officiellement, on imagine bien que la marque à la pomme travaille sur des améliorations de ce produit. Pour rappel, le chargeur MagSafe sera vendu au prix de 45€. Source

Un dispositif accessoire peut comprendre un réceptacle utilisé pour recevoir et transporter un dispositif électronique. En outre, le dispositif accessoire peut comprendre un couvercle qui est couplé de manière pivotante au réceptacle. Le couvercle est conçu pour protéger une surface avant de l'appareil électronique, y compris un verre de protection. Le dispositif accessoire peut en outre comprendre une alimentation électrique (telle qu'une batterie) qui est située sur le couvercle. L'alimentation est conçue pour fournir de l'énergie au dispositif électronique, puis charger une batterie du dispositif électronique. L'alimentation peut également fournir de l'énergie à différents appareils. À cet égard, le dispositif accessoire peut comprendre une bobine de charge inductive qui peut charger par induction une batterie d'un dispositif situé sur le dispositif accessoire.

Apple l'a présenté lors du keynote il y a 3 jours, le nouveau chargeur nommé MagSafe , qui va permettre de recharger l'iPhone 12 par induction aimanté à une puissance de 15W. C'est ainsi qu'on apprend à travers un brevet déposé en août 2019 et publié aujourd'hui, qu'un chargeur MagSafe "spécial" pourrait recharger les AirPods en plus du smartphone. Pour ceux que ça intéresse, voici ce qui est décrit dans le brevet même si je vous l'accorde, cela ne veut pas dire grand chose, comme souvent dans la description des brevets.

On le sait, les brevets n'aboutissent pas toujours mais cela annonce souvent des produits que l'on voit arriver quelques mois, années plus tard. Aujourd'hui nous avons le droit à un brevet qui nous montre une nouveauté qui pourrait débarquer sur le chargeur MagSafe, lui aussi nouveau d'ailleurs.

