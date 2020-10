Couvre-feu : Téléchargez l'attestation numérique ou la version papier

Julien Russo

Le confinement est de retour, enfin... Le confinement nocturne si on peut l'appeler comme cela ! Le gouvernement d'Emmanuel Macron a annoncé mercredi soir lors d'une interview, mettre en place un couvre-feu qui sera effectif sur une durée de 4 à 6 semaines entre 21h à 6h du matin. Comme pour le premier confinement, vous pourrez sortir, uniquement si vous avez une bonne raison.

Télécharger votre attestation

Plusieurs grandes villes françaises vont connaitre des déplacements limités à partir de samedi 00h. Il s'agit d'un couvre-feu qui obligera de nombreux Français à rester chez eux à partir de 21h jusqu'à 6h du matin. Cependant, comme pour le premier confinement vous pourrez sortir de votre domicile sous certaines conditions !

Une attestation numérique ou en version papier sera nécessaire pour justifier son déplacement en cas de contrôle de police.



Dès maintenant, vous pouvez récupérer deux formats d'attestation. Soit la version numérique sur votre smartphone, il s'agit d'un formulaire à remplir qu'il faudra après présenter lors du contrôle (veillez à ne pas être à court de batterie, sinon c'est 135€ d'amende) ou la version papier que vous pouvez imprimer ou recopier à la main si vous ne possédez pas d'imprimante.

Sur l'attestation, vous devrez renseigner les informations suivantes :

Votre nom et prénom

Votre date et lieu de naissance

Votre adresse postale

Votre date de sortie

Votre heure de sortie

Que ça soit la version numérique ou papier, voici les motifs de déplacements :

Déplacements entre le domicile et le lieu d'exercice de l'activité professionnelle ou le lieu d’enseignement et de formation

Consultations et soins ne pouvant être assurés à distance et ne pouvant être différés ; consultations et soins des patients atteints d'une affection de longue durée et l’achat de médicaments

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires ou la garde d'enfants

Déplacements des personnes en situation de handicap et leur accompagnant

Convocation judiciaire ou administrative

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacements liés à des transits pour des déplacements de longues distances (preuve obligatoire comme billet de transport)

Déplacements brefs, dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie

Le couvre-feu concerne la Métropole Européenne de Lille, la Métropole Rouen Normandie, L'Île-de-France, la Métropole de Saint-Étienne, de Lyon, de Toulouse, de Montpellier, Aix-Marseille et Grenoble-Alpes Métropole.

Le Président de la République a aussi rappelé qu'il était recommandé de ne pas inviter plus de 6 personnes à son domicile et de limiter au plus possible le nombre de contacts journaliers.

Toutes ces mesures ont pour but de ralentir la propagation du Covid-19 qui a pris des proportions hallucinantes hier avec plus de 30 000 nouveaux cas recensés.