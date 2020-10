Les 3 choses cachées de l'iPhone 12 : mmWave, logo CE et zoom x4

Medhi Naitmazi

Encore et toujours l'iPhone 12. Si nous l'avons décortiqué dans tous les sens avec une présentation, un comparatif et même un zoom sur la taille, certains détails ont pu échapper au public. Oui, il y a des choses qu'Apple n'a pas expliqué ou même dévoilé, mais qu'il est bon de savoir.



Retour sur trois choses cachées des iPhone 12 et iPhone 12 Pro.

Le logo CE

Autre point caché, la mention CE et le logo de la poubelle barrée ne sont plus au dos de l'iPhone. En effet, la certification européenne et l'indication de recyclage n'ont pas été supprimés mais ont été déplacés. Apple voulait juste une pomme à l'arrière, elle a donc casé ses deux pictogrammes sur la tranche. Sur les sites européens de la marque, quand on commande, on distingue le marquage CE et la poubelle, mais il faut parfois plisser les yeux selon les coloris. On le voit mieux sur la partie accessoire.

Regardez le bas de la tranche des iPhone 12



On se rappelle qu'Apple avait supprimé les mentions aux USA du dos de ses iPhone X, et avait recentré la pomme l'an passé pour l'iPhone 11.

L'antenne 5G supplémentaire

Si vous nous suivez, vous l'avez déjà lu. L'iPhone 12 affiche un nouveau "bouton" sur le côté. Mais pas partout dans le monde. Ce qu'on prenait pour un Smart Connector ou un emplacement pour la charge à induction - une chose qui est présente au dos de l'iPhone 12 pour la compatibilité avec le chargeur MagSafe, n'est finalement qu'une antenne 5G.

Voyez-vous le "second bouton" sous celui qui sert à l'allumage ?



Pendant le keynote, Apple ne s'est pas attardé dessus car c'est une antenne 5G spécifique aux ondes millimétriques, une fréquence de réseau 5G qu'on ne retrouve pas en Europe, en tout cas pour le moment. A moins d'avoir un iPhone 12 américain, vous n'aurez donc pas ce petit truc en plus sur votre iPhone.

Le zoom x4 ou x5

Troisième et dernier point caché, le zoom optique. Apple a parlé de zoom x4 et zoom x5 sur ses iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Elle a même mentionné un zoom 2x sur l'iPhone 12 (Mini), alors qu'il est dépourvu de téléobjectif.



Mais en vrai, les iPhone 12 Pro ont un zoom avant de 2x, et les iPhone 12 Pro sont passés à 2,5x. Le mot "avant" prend toute son importance ici car Apple a décidé de marketer différemment sa fonction de zoom cette année. Elle parle d'une amplitude (range en anglais) pour évoquer le zoom. Ce n'est plus la capacité du téléobjectif mais l'amplitude de zoom rendu possible par les différentes caméras. L'ultra grand-angle dézoome de 2x (soit un zoom de 0,5x) et le téléobjectif zoome 2x voire 2,5x.



Cela donne donc un "range" de 4x et 5x pour les iPhone 12 Pro. Et Apple affiche même un zoom de 2x optique pour l'iPhone 12, alors qu'il se contente d’un zoom avant numérique qui "détruit" les détails.

Apple a donc joué sur trois petites astuces pour ses premiers iPhone 5G dont les précommandes se sont ouvertes hier. Un joli coup qui ne se ressent pas encore en bourse avec une action AAPL qui stagne autour des 120$. Les premiers chiffres de vente devraient influer plus largement sur ce point.



PS : aviez-vous remarqué qu'Apple avait abandonné sa nomenclature "S" cette année, comme elle l'avait fait en 2017 avec l'iPhone X ? On aurait pu s'attendre à un iPhone 11S, mais depuis près d'un an, nous savions que la firme allait nommer ses smartphones 2020 "iPhone 12".