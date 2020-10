Bons plans iOS : Valleys Between, Puzlogic, Reverse Movie FX

Il y a 1 heure

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Valleys Between, Puzlogic, Reverse Movie FX. L'occasion d'économiser 45,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Pro Keyboard (App, iPad, v3.24, 95 Mo, iOS 10.0, Raul Monterroso Cabello) passe de 9,99 € à gratuit. Bienvenue sur le meilleur clavier pour les utilisateurs professionnels d'iPad et d'iPhone, avec des gestes pour une saisie plus rapide, une clavier PC, mathématique et de nombreuses autres fonctionnalités professionnelles.

Les + : Les gestes pour être plus rapide

Les combinaisons de doigts pour les raccourcis Télécharger l'app gratuite Pro Keyboard

LeechTunes (App, iPhone, v4.6, 18 Mo, iOS 12.0, Leechbite Apps) passe de 4,49 € à gratuit. Une alternative au lecteur de musique natif d'Apple où tout se commande avec des gestes. Plutôt sobre mais pas forcément très sexy, cette appli se veut comme une version old-school d'iTunes, tant aimée par certains. Parmi ses avantages, LeechTunes n'affichent pas les morceaux dans le cloud non téléchargés et est personnalisable.



Par contre, un bug sous iOS 10 fait faire quelques bêtises à ce lecteur qui ne joue pas forcément ce que vous lui avez demandé :)





Les + : Personnalisation

Support de SplitView sur iPad Télécharger l'app gratuite LeechTunes





Tadaa SLR (App, iPhone, v1.7, 58 Mo, iOS 8.0, menschmaschine Publishing GmbH) passe de 4,49 € à gratuit. Une appli de prise de photos qui vous permet de faire la mise au point après la prise. Un détail qui fait toute la différence sur vos photos.

Vous avez le temps de peaufiner le rendu et ainsi mettre en exergue votre sujet grâce à des outils de sélection rapides. En gros, l'algorithme comprend très bien ce que vous voulez sélectionner et vous aide.



Les + : Si vous voulez ajouter un effet de profondeur de champ (bokeh)

De rendus de qualité

On peut dire "tadaa" après un cliché ! Télécharger l'app gratuite Tadaa SLR





Spending Log Pro (App, iPhone, v4.37, 10 Mo, iOS 13.0, MoneyBudgie) passe de 3,49 € à gratuit. Avez-vous trop d'argent à la fin du mois ? Aimeriez-vous savoir combien vous dépensez chaque mois en repas au restaurant, en carburant, en épicerie, etc ?



Spending Log Pro enregistre vos revenus et vos dépenses pour que vous puissiez savoir où votre argent est dépensé. Vous pouvez suivre l'évolution de votre argent dans différents comptes et classer ces transactions pour une analyse aisée.



Les + : Facile de s'y retrouver Télécharger l'app gratuite Spending Log Pro





Reverse Movie FX (App, iPhone / iPad, v1.14, 69 Mo, iOS 10.0, Michal Stachyra) passe de 7,99 € à gratuit. Inverser Film FX vous permet de créer une vidéo à l'envers. Un véritable tour de magie ! Filmez d'abord une personnne (ou vous-même), en train de boire un jus de fruit, de parler ou toute autre idée qui pourrait germer dans votre esprit !



Appuyez sur Commencer ! L'app va inverser votre vidéo : vous verrez des gens marchant à reculons, votre ami crachant le jus, les gens parler à l'envers !



(La version Pro est gratuite, à l'intérieur de l'app).



Les + : C'est fun et facile Télécharger l'app gratuite Reverse Movie FX





Jeux gratuits iOS :

Aero Effect (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.0.1, 82 Mo, iOS 7.0, Jundroo, LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Dans Aero Effect, faites la course dans un labyrinthe rempli de pièges géométriques animés et plongez dans une mystérieuse grille de pixels tout en écoutant une bande-son qui n'est autre qu'un clin d'oeil aux jeux d'époque.



Les + : Facile à prendre en main

Les couleurs Télécharger le jeu gratuit Aero Effect





Puzlogic (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.9, 60 Mo, iOS 8.0, Eduardo Barreto) passe de 2,29 € à gratuit. Puzlogic est un jeu de logique unique et innovant inspiré par les règles du sudoku et kakuro (sommes croisées).

Terminez les puzzles en faisant glisser les numéros disponibles à droite vers les espaces libres, en respectant les règles fournies.

Avec son style minimaliste, sa musique relaxante et ses 64 puzzles de plus en plus difficiles et complexes, il vous garantit des heures de plaisir et d’exercices cérébraux.



Les + : Jeu de puzzle unique et innovant avec règles familières

Nouvelles règles/mécaniques ajoutées progressivement Télécharger le jeu gratuit Puzlogic





Promotions iOS :

Hyperforma (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.33, 226 Mo, iOS 9.0, Fedor Danilov) passe de 5,49 € à 2,29 €. La civilisation du passé a disparu en laissant des villes vides et le Réseau Ancien. Dans 256 ans un explorateur sans nom descend dans sa profondeur froide.



Vous allez traverser un cyberspace infini et vide qui est inspiré par des oeuvres de William Gibson, Dan Simmons et Peter Watts.



Plongez dans le Réseau Ancien et découvrez les secrets de la civilisation disparue.



Les + : Le scénario

Hyperforma est un jeu premium sans publicité intégrée et achats. Profitez de l'immersion dans une sci-fi histoire fascinante avec un gameplay dynamique et une atmosphère fantastique.



PRIX



Best Mobile Game (Casual Connect London 2018)

Indie Prize Grand Prix (GTP Ind...

Mise à jour : Dans cette version :

- Correctifs mineurs de bugs.

Nous mettons tout en œuvre pour rendre le jeu encore plus fantastique ! Si vous remarquez un bug ou un problème de traduction, veuillez nous en faire part à l'adresse : welcome@nordunit.com Télécharger Hyperforma à 2,29 €





ProCam 6 (App, iPhone / iPad, v12.8.1, 28 Mo, iOS 11.0, Samer Azzam) passe de 8,99 € à 6,99 €. Une appli de prise de photos extrêmement complète. L'app comprend toutes les fonctions dont vous avez besoin et plus. Il y a un mode nuit, un stabilisateur d'image, un mode rafale, une minuterie, la détection automatique des visages, la possibilité de mettre une vidéo en pause quand vous filmez, le slow motion, 5 lentilles, 25 filtres en temps réel, le contrôle de l'exposition et du focus, et bien d'autres fonctionnalités utiles.



Les + : La stabilisation de l'image est à présent activée par défaut, mais peut être désactivée dans les réglages.

Ajout du flash sur la caméra avant de l'iPhone 6s / 6s Plus Télécharger ProCam 6 à 6,99 €





DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 (Jeu, Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.17 - Multiplayer Fix, 437 Mo, iOS 10.0, Marmalade Game Studio) passe de 4,49 € à 3,49 €. Depuis 60 ans le jeu de société DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 nous a montré comment réussir dans la vie. Maintenant, le jeu de société numérique DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 introduit des choix de vie actualisés et de nouveaux croisements parmi les options traditionnelles ! Deviendrez-vous blogueur vidéo ou ingénieur ? Quels chemins prendront vos amis et votre famille ? Jouez sur mobile et tablette pour le découvrir !



Personnalisez votre pion, sautez dans votre voiture écologique et faites la course avec vos amis et votre famille dans DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2, une suite contemporaine de DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2. Avec des milliers de nouvelles manières de vivre, et l’argent n’étant plus le seul moyen de réussir, quelle vie choisirez-vous ? Télécharger DESTINS - LE JEU DE LA VIE 2 à 3,49 €