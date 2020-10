Le futur Galaxy S21 (ou S30) se montre

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

En quelques jours, le futur concurrent des iPhone 12, le Galaxy S21 ou S30, s’est montré sous toutes les coutures. En version classique ou « ultra », voici à quoi il va ressembler avec plusieurs rendus très nets. Pas de révolution chez Samsung.

Pour revenir aux premières rumeurs et fuites du Galaxy S 2021, on rappelle qu’il devrait être le premier à gérer le S-Pen, Samsung voulant supprimer la gamme Note, et à embarquer 16 Go de RAM.

Mais au-delà des spécificités techniques, ce sont les rendus de OnLeaks qui nous intéressent avec le futur Galaxy S21 / Galaxy S30 Ulra.

L’appareil photo est très imposant sur le S21

A la vue des clichés partagés, le plus grand changement concerne sans surprise le module photo arrière. Moins comme une verrue, le bloc photo est désormais comme fondu dans le cadre, avec un quadruple APN.



Si l’ensemble ressort toujours du châssis, cela semble plus prononcé que chez Apple ou Huawei avec 2 mm d’épaisseur en plus.



Pour le reste, le supposé Galaxy S21 Ultra / S30 Ultra arboré un écran plat Infinity de 6,5 pouces avec une caméra dissimulé dans un poinçon central. On reste sur un port USB-C pour la charge et un style globalement connu.

Le GALAXY S21 / S30 classique

Du côté du Galaxy S21 / S30, le module photo est deux fois moins large avec trois caméras logés à l’arrière. Le bloc photo est plus discret donc.

Galaxy S30 par OnLeaks

Reste plus qu’à attendre l’annonce du Galaxy S21 qui devrait être avancé à janvier d’après Onleaks. Une manière de venir embêter Apple au plus vite et ses iPhone 12 !