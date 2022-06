Le Galaxy Z Flip 4 se montre en photo avant sa sortie

⏰ Il y a 1 heure

Alban Martin

Réagir



La prochaine gamme de smartphones pliables de Samsung se rapproche d'une officialisation, mais déjà ce week-end, le Galaxy Z Flip 4 a été victime d'une fuite massive avec plusieurs photos qui permettent de découvrir celui qui se replie horizontalement. Une quatrième édition, alors qu'Apple tarde toujours à sortir son iPhone pliable.

Un Galaxy Z Flip 4 presque identique

Un mois après un premier aperçu du design du Galaxy Z Flip 4 basé sur les fichiers CAO qui dépeignaient un téléphone presque identique Galaxy Z Flip 3, notamment avec une coque extérieure bicolore, une disposition verticale à double caméra et un petit écran extérieur. Le gabarit global était également similaire.



Cette fois, c'est le leaker TechTalkTV qui a publié sur Twitter une galerie d'images montrant le Galaxy Z Flip 4 en vie réelle dans sa variante noire. Le téléphone semble authentique puisque le tweet en question est désormais affublé d'un message contenant une violation de copyright.



L'appareil présente un panneau supérieur en verre mat et un verre brillant sur la partie écran. L'écran semble être à peu près de la même taille, mais nous ne pouvons pas voir les bords dans aucune de ces photos. Le verre mat en particulier ne serait pas nouveau pour la série, puisque la variante noire du Flip 3 était également mate, ainsi que d'autres couleurs.

Une charnière améliorée

En dehors de cela, on peut apercevoir le capteur d'empreintes digitales sur le côté ainsi que de la charnière. La rumeur veut que Samsung ajuste la conception de cette dernière, et la photo de l'appareil complètement ouvert semble montrer un meilleur ajustement. Les deux parties du Flip 4 semblent considérablement plus proches grâce à une bordure métallique beaucoup plus fine.



Au même moment, une vidéo (depuis supprimée) a également montré le Galaxy Z Flip 4, se concentrant sur la partie pliante. Elle est plus discrète, c'est indéniable.

La fiche technique du Z Flip 4

En attendant l'officialisation au cours de l'été, rappelons que le smartphone pliable devrait fonctionner avec une puce Snapdragon 8+ Gen 1 plus récente, et disposer de plus d'options de stockage.



La plus grande amélioration concernera probablement la batterie, qui devrait passer de 3 300 mAh à 3 700 mAh. C'est certainement une bonne nouvelle, car l'autonomie était limite sur le modèle précédent.



Comme le Flip 3 avant lui, le Galaxy Z Flip 4 de Samsung arrivera probablement en août 2022, et son prix devrait se situer entre 1000 et 1500€ selon les versions.