Samsung HP2 : le capteur 200 Mp du futur Galaxy S23 Ultra

Avec l'introduction de son tout nouveau capteur de 200 mégapixels, Samsung conforte sa maxime selon laquelle "plus il y a de pixels, mieux c'est". Avec un pas de pixel de 0,6 micromètre (m) et une taille comprise entre les capteurs HP1 et HP3 de 200 mégapixels, l'ISOCELL HP2 est un capteur de type 1/1.3 (pour un smartphone) relativement grand avec une diagonale de 12 mm. Il est susceptible d'être utilisé dans le prochain Galaxy S23 Ultra du coréen et offre une plus grande collecte de lumière que les capteurs précédents en plus de nouvelles fonctionnalités HDR.

Un nouveau capteur chez Samsung

Dans le capteur HP2, on trouve notamment la technologie D-VTG (Dual Vertical Transfer Gate) de Samsung. L'entreprise a déclaré que cela double effectivement la quantité d'électrons disponibles à partir de chaque photodiode, augmentant ainsi la capacité du pixel de plus de 33 %. Ainsi, un pixel peut stocker davantage de charge avant de saturer, ce qui réduit la surexposition et améliore la reproduction des couleurs.

Comme auparavant, il peut être converti en un capteur de 50 Mpx avec une taille de pixel de 1,2 mm ou de 12,5 mm avec une taille de pixel de 2,4 mm en liant quatre ou seize pixels adjacents, ce qui améliore les performances en basse lumière, ce que fait Apple avec l'iPhone 14 Pro et son APN de 48 Mp qui peut descendre à 12 Mp. Contrairement aux 24 images par seconde du Galaxy S22, il peut filmer des vidéos de 50 Mpx jusqu'à 8K 30 images par seconde, ce qui améliore la dimension de sortie tout en conservant des vidéos nettes. Il utilise également une fonction appelée Smart-ISO Pro pour enregistrer des images HDR 4K jusqu'à 60 images par seconde et des images HDR 12 points 5 MP. Comme précédemment, chaque pixel sert d'agent de mise au point pour permettre un autofocus rapide même en cas de faible éclairage.



Le Galaxy S22 Ultra de Samsung ne disposait "que" d'un capteur de 108 MP, tandis que d'autres appareils comme le Motorola 30 Edge Ultra et le Xiaomi 12T Pro utilisaient la puce HP1 de 200 MP. La puce HP2 est déjà produite en masse, ce qui en fait un candidat idéal pour le 1er février prochain, date de présentation de la gamme Galaxy S23.