iPhone 12 : Oubliez la 5G si vous utilisez la double SIM

Il y a 1 heure (Màj il y a 47 min)

Julien Russo

2

C'est la grosse nouveauté des iPhone 12, ils possèdent tous un modem 5G de Qualcomm pour que vous profitiez de débits descendants et montants hallucinants ! Cependant, si Apple nous a sorti un discours de rêve avec plein de paillettes, la firme de Cupertino a oublié de dire un point très important... Et ça concerne directement les utilisateurs qui utilisent une carte SIM et une eSIM en simultané.

La 5G sera impossible avec le double SIM

L'information provient d'un utilisateur de Reddit, celui-ci s'est procuré un document confidentiel qui est censé rester entre Apple et les opérateurs. Sous forme de FAQ, la firme californienne répond aux questions les plus fréquentes à propos de la 5G sur les iPhone 12, afin que les opérateurs forment leurs équipes avant la sortie officielle des iPhone 12 et 12 Pro dans quelques jours.

Dans ce document, on retrouve la majorité des informations que l'on connait déjà, mais surtout quelques détails que n'a pas ouvertement dit Apple lors de son Apple Event.

La firme de Cupertino explique que l'iPhone 12 ne pourra pas proposer une navigation en 5G pour les utilisateurs qui mettent leur carte SIM physique et qui utilisent en parallèle une carte eSIM.

Dans cette situation, le nouvel iPhone se limitera à de la 4G !

Voici ce qu'on peut lire dans la FAQ d'Apple :

Lorsque vous utilisez deux lignes en mode Dual SIM, les données 5G ne sont prises en charge sur aucune des lignes et reviendront à la 4G LTE.

Dans le cas contraire, si l'utilisateur utilise une seule carte SIM ou une eSIM il pourra pleinement profiter des débits de la 5G. Apparemment, cela viendrait plus d'une limitation logicielle (heureusement), puisque l'utilisateur Reddit a expliqué que cette situation devrait durer plusieurs semaines après le lancement puis se résoudre avec une mise à jour d'iOS 14 qui permettra de faire fonctionner la 5G quand l'iPhone 12 possède deux cartes SIM.

Si vous avez votre carte SIM + une eSIM (très fréquent chez les professionnels qui ne veulent pas d'appels pro sur leur ligne personnelle), il vous faudra temporairement désactiver votre SIM principale ou secondaire pour profiter de la 5G.



