iPhone 12 Pro : La demande explose d'après l'analyste Ming-Chi Kuo

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

Réagir

Si beaucoup de personnes ont été déçues avec l'annonce des iPhone 12, cela n'empêche pas Apple de réaliser des performances incroyables avec les précommandes de l'iPhone 12 Pro. La firme de Cupertino ferait face à une très forte demande d'après les prédictions de l'analyste Ming-Chi Kuo.

Un premier week-end de folie

L'iPhone 12 Pro n'est même pas encore commercialisé qu'il fait déjà parler de lui par son nombre de ventes qui serait bien plus important que prévu. Nous avons pu avoir un aperçu avec les précommandes à Taiwan où un opérateur a écoulé tout son stock d'iPhone 12 et 12 Pro en seulement 45 minutes. L'effet a été le même sur l'Apple Store en ligne, en quelques heures, les délais de livraison ont gonflé de plusieurs semaines pour plusieurs configurations.

Cette tendance en faveur du géant californien semble se confirmer également d'après un récent rapport du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, dans sa note de recherche pour TF International Securities, celui-ci a mentionné un premier week-end au-delà des attentes pour les iPhone 12 Pro. La particularité c'est quel que soit la capacité de stockage ou même la couleur, tous les iPhone 12 Pro ont rencontré un énorme succès !

Dans son rapport, Kuo estime que ses premières prévisions vont être obligatoire revu à la hausse puisque lui-même ne pensait pas que l'iPhone 12 Pro rencontrerait un engouement comme celui-ci :

La précommande de l'iPhone 12 Pro a dépassé nos attentes en raison de la préférence initiale des fans d'Apple pour les modèles haut de gamme, de la forte demande sur le marché chinois et de la demande de haute saison à venir aux États-Unis et en Europe.

L'analyste explique que l'iPhone 12 et 12 Pro Max vont représenter environ 30 à 35% des expéditions d'iPhone au cours de ce trimestre. Une statistique assez impressionnante, surtout pour deux smartphones qui viennent d'être annoncés et qui sont au stade de la précommande.

L'estimation pour l'iPhone 12 Mini est lui revu à la baisse, Kuo reconnait qu'aujourd'hui ce sont les smartphones avec un grand écran qui attire le plus les consommateurs. Selon lui, le succès de l'iPhone 12 Pro qu'on peut voir aujourd'hui va probablement porter à préjudice pour les expéditions de l'iPhone 12 Mini, il explique dans son rapport que le plus petit iPhone 12 va connaitre seulement 10 à 15% des expéditions, initialement l'analyste voyait 20 à 25%. La cause viendrait essentiellement du marché chinois qui ne veut plus de smartphones avec de petites tailles.



Via