Tesla : suppression de la garantie de remboursement

Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Tesla continue d'évoluer en ce qui concerne la technologie implantée dans ses voitures mais aussi sur les conditions générales. C'est ainsi qu'on apprend que l'avantageuse garantie satisfait ou remboursé de 7 jours est tout simplement supprimée.

Tesla abandonne sa garantie de remboursement

Les conditions de retours sur le site de Tesla viennent d'êtres modifiés. Auparavant, il existait une garantie satisfait ou remboursé pour une période de 7 jours, autrement dit, vous aviez une semaine pour tester la voiture sans le moindre risque sur le plan financier.



Et bien cette époque est désormais révolue, puisque le numéro un de l'électrique vient tout simplement de supprimer la mention indiquant cette garantie. Tesla a surement jugé que cette méthode très avantageuse pour les clients était justement un peu trop simple et qu'il fallait maintenant avoir une bonne raison de rendre la voiture.



Il est tout de même important de noter que cette suppression de garantie 7 jours est à l'heure actuelle appliquée qu'aux États-Unis et que donc en France, elle existe toujours. Attention tout de même, il est fort probable que ce ne soit qu'une question de temps et que la France voit bientôt à son tour cet avantage disparaître.



