Z Event : 5,7 millions d'euros récoltés

Il y a 1 heure

Alexandre Godard

Cette année, comme depuis 4 ans, avait lieu le Z Event, évènement français rassemblant tous les streamers de jeux vidéo les plus populaires de l'Hexagone. Le principe, récolter un maximum d'argent pour une œuvre caritative, et au vu du chiffre annoncé, il semble que la réussite soit au rendez-vous.



5.7 millions d'euros !

Pour la 4ème année consécutive avait lieu le Z Event. Cet évènement a lieu pendant 48h et rassemble tous les plus grands streamers français du monde du jeu vidéo. L'objectif, jouer non stop en stream sur Twitch et avec l'aide des viewers, des fans, faire un maximum de dons pour une œuvre caritative en particulier.

Cette année, l'évènement s'est déroulé à Montpellier avec l'objectif de récolter un maximum d'argent pour l'ONG et ça tombe bien car à la fin de ces 48h, la somme totale était de 5.7 millions d'euros ce qui est tout simplement un record ! Pour rappel, l'an dernier, l'évènement avait permis de récolter pas moins de 3.5 millions pour l'Institut Pasteur.



C'est donc là une très belle démarche qui prouve encore une fois la puissance de la communauté jeux vidéo parfois critiquée par certains politiques, qui jugent le jeux vidéo comme une addiction et qui le compare même à l'addiction à la drogue par exemple (sans commentaire).



Quoi qu'il en soit, cet évènement n'a rapporté que des choses positives et même le président a tenu à féliciter les organisateurs ainsi que les participants.

#ZEVENT2020, vous pouvez être fiers ! Fiers d’avoir mobilisé plus de 5,7 millions d’euros (un record !) pour faire respecter les droits humains avec Amnesty. Fiers d’avoir montré qu’en étant unis et solidaires on peut accomplir de grandes choses. Cette unité, nourrissons-la ! https://t.co/GuGHzlAUAy — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 18, 2020

