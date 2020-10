Le HomePod aussi est mis à jour avec une masse de nouveautés

Il y a 29 min (Màj il y a 26 min)

Julien Russo

Après l'iPhone avec iOS 14.1 qui est disponible depuis 19h pile. Apple met aussi à jour son enceinte connectée le HomePod et bonne nouvelle les nouveautés sont nombreuses, on retrouve également quelques correctifs. Découvrez tout ce que la mise à jour 14.1 apportera à votre HomePod !

Mise à jour logicielle pour le HomePod

Avant l'Apple Event du 13 octobre, on pensait réellement que le HomePod avait été abandonné par Apple. Heureusement, un signe de vie a refait surface avec l'annonce du HomePod Mini et un tarif de seulement 99€.

Aujourd'hui, Apple propose une nouvelle version logicielle pour le grand HomePod et prépare aussi l'arrivée du HomePod Mini qui sera disponible en précommande dès le 6 novembre.

Dans les notes de la version 14.1 voici les détails que l'on peut retrouver :

Siri

Les suggestions de Siri apparaissent désormais dans Plans lorsque vous demandez à Siri des informations sur un lieu.

Les requêtes de recherche Web formulées sur votre HomePod peuvent être envoyées par ce dernier vers votre iPhone.

Siri peut désormais arrêter vos alarmes, minuteurs et contenus multimédias sur les haut-parleurs HomePod.

Prise en charge de la reconnaissance des voix des différents utilisateurs du domicile pour l’app Podcasts.

Interphone

Demandez au HomePod d’émettre des annonces sur les autres haut-parleurs HomePod de votre domicile.

Passez des annonces Interphone émises sur l’ensemble des haut-parleurs HomePod.

Passez des annonces Interphone émises sur un HomePod situé dans une pièce ou une zone en particulier.

Pour le HomePod Mini

Configurez et transférez automatiquement votre identifiant Apple, vos contenus Apple Music et vos réglages Siri et Wi-Fi vers le HomePod mini.

Les correctifs et améliorations

Dans cette nouvelle version, Apple a également ajouté plusieurs correctifs pour apporter une meilleure stabilité logicielle au HomePod. Voici les notes d'Apple :

Ajoutez de la musique aux alarmes et réveillez-vous avec votre morceau, playlist ou station de radio préférés depuis Apple Music.

Résolution d’un problème pouvant entraîner la lecture désynchronisée de contenus audio sur des paires stéréo.

Meilleure fiabilité lorsque Siri est utilisé pour contrôler plusieurs haut-parleurs.

Performance optimisée de Siri.

Si le dernier point est particulièrement intéressant, Apple n'entre pas plus dans les détails. La mise à jour est disponible dès que vous aurez mis à jour votre iPhone vers iOS 14.1 !

Pour télécharger la mise à jour et l'installer sur votre HomePod, rendez-vous dans l'application "Maison" puis faites un appui fort sur "HomePod", la mise à jour se situe en dessous de "Alarmes".