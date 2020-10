iPhone 12 : de nouveaux détails sur la gestion 4G/5G et sur les vidéos

Guillaume Gabriel

Alors que les premiers chanceux commencent à recevoir l'iPhone 12 dans sa version basique ou pro, voilà que de nouveaux détails voient le jour quelques jours avant la commercialisation officielle.



On sait notamment que le nouveau smartphone d'Apple aura le droit à 4 différents modes pour la 4G et la 5G, mais on en sait plus également sur le poids des vidéos.



4 modes pour la 4G et la 5G, des vidéos plus lourdes que sur iPhone 11

Le code d’iOS 14 nous en apprend plus sur ce qui nous attend avec l'iPhone 12 et ses différentes variations. Le premier gros point, et c'était à prévoir, les vidéos prises avec l'iPhone 12 seront plus lourdes par rapport à son prédécesseur.



À titre de comparaison, une vidéo d'une minute en 720p à 30 images par seconde avec l'iPhone Pro pèsera environ 45 Mo (contre 40 Mo avec l'iPhone 11), 65 Mo en 1080p à 30 images par seconde (contre 60 Mo) et 100 Mo à 60 images par seconde (contre 90 Mo) .



En 4K, on passera à 150 Mo à 24 images par seconde, 190 Mo à 30 images par seconde et 440 Mo à 60 images par seconde.

There are possibly 4 cellular settings on iPhone 12:

5G Always on = bad idea because coverage is spotty

5G Auto = Only use 5G when it is effective, if you’re on 5G you get FaceTime HD

Standard = LTE? No FaceTime HD

Low Data Mode = LTE?



The 5G feature’s codename might be Aries. pic.twitter.com/nikRVADGZl — Steve Moser (@SteveMoser) October 19, 2020

Côté 4G/5G, nous aurons le droit à 4 modes différents :