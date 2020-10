À l'époque, la seule façon pour pouvoir modifier le design d'une icône était de passer par les raccourcis d'Apple, mais depuis la venue d'iOS 14, les choses ont changé. Il est possible de modifier les couleurs et les icônes des différents éléments sur les écrans d'accueil, ce à quoi de nombreux développeurs en ont profité pour créer des outils d'aide. Launch Center Pro est une application iOS populaire qui offre plusieurs options pour créer des raccourcis d'écran d'accueil vers des tâches. Avec sa dernière mise à jour, les développeurs profitent désormais des nouveautés d'iOS 14 pour permettre une personnalisation facile, sans raccourcis. Un bien bel ajout, que de nombreux utilisateurs attendaient ! Voici une vidéo de démonstration :

Il y a du nouveau du côté de Launch Center Pro (v3.2.3, 306 Mo, iOS 11.2) avec l'arrivée d'une belle mise à jour qui surfe notamment sur iOS 14 et ses nouvelles possibilités. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière version du système d'exploitation d'Apple permet notamment la personnalisation des écrans d'accueil avec des widgets et des icônes personnalisées. Launch Center Pro permet désormais de modifier les icônes des applications iOS sans raccourcis.

