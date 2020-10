Les coques MagSafe sont en promotion à -15% chez Boulanger (code promo)

Julien Russo

Vous avez commandé votre iPhone 12 et vous souhaitez profiter du MagSafe ? Justement ça tombe bien, Boulanger propose les coques Apple pour iPhone 12 et iPhone 12 Pro avec une réduction de 15%. Le revendeur propose plusieurs couleurs, une livraison à partir du vendredi 23 octobre ou un retrait en magasin.

Les coques MagSafe en promotion

Lors de la présentation des iPhone 12 et 12 Pro, Apple nous a fait quand même un peu sourire... La firme de Cupertino supprime l'adaptateur secteur qui permet de recharger l'iPhone, mais propose en parallèle un chargeur nouvelle génération qui vient s'aimanter au dos votre iPhone. Est-ce une coïncidence ? Disons que c'est une question d'écologie !

Quoi qu'il en soit, la firme de Cupertino propose de magnifiques coques en silicone compatible MagSafe. Elles sont compatibles uniquement avec l'iPhone 12 et 12 Pro puisque ce sont les seuls smartphones d'Apple qui possèdent ce fameux aimant.

Sur son site, Apple affirme que la coque se fixe et se détache d'une "aisance presque magique". Elle vous permettra de protéger votre iPhone et de le recharger avec un chargeur MagSafe sans avoir besoin d'enlever la coque.

Sur l'Apple Store en ligne, les coques en silicone avec MagSafe sont proposées à 55€ avec les couleurs suivantes :

Prune

Marine intense

Kumquat

Vert de Chypre

Rose agrume

Blanc

Noir

Rouge (PRODUCT) RED

55€ pour une coque ça fait quand même cher. Même si c'est de la qualité et une coque qui a été testée encore et encore, une petite réduction n'est pas de refus !

Pour cela, il faut se tourner vers Boulanger.

Le revendeur a reçu une tonne de stocks de coques MagSafe et justement, il cherche à les écouler le plus rapidement possible... Boulanger propose dès maintenant la même coque avec 15% de réduction, autrement dit au lieu de la payer 55€, vous l'aurez à seulement 46,75€. Ce n'est pas une énorme différence de prix, mais c'est toujours cela de gagné !

De plus, le choix est diversifié, puisque toutes les couleurs citées ci-dessus sont disponibles.

Pour bénéficier de la promotion, il vous suffira de saisir l'un des deux codes suivants lors de la validation du panier :

ACCESS15

VIP15

Avant de vous relayer l'information, nous avons bien évidemment vérifié. Le premier code n'a pas fonctionné (contrairement à d'autres personnes où il a marché), mais le second code a directement fonctionné chez nous.

Profitez-en, les codes peuvent être désactivés à tout moment !

