Facebook Dating : la nouvelle plateforme de rencontres

Il y a 2 heures (Màj il y a 2 heures)

Alexandre Godard

Après Facebook Gaming, voici Facebook Dating. FB Dating n'est autre qu'une plateforme qui permet de faire des rencontres avec comme slogan habituel pour ce genre de site "trouvez l'âme soeur". Ce secteur est à première vue déjà bien fourni par la concurrence, à voir si Facebook va réussir à se faire sa place.





Facebook Dating

Facebook lance aujourd'hui pour la France son service de "dating" nommé tout simplement Facebook Dating. Vous l'aurez compris, on est totalement sur le même genre que Tinder et pleins d'autres qui proposent de trouver l'amour de votre vie avec quelques photos et une bio.



Facebook mise sur 4 éléments pour faire de Facebook Dating un succès :

Le Virtual Date qui permet de lancer un tchat vidéo directement si vous avez match avec une personne.

qui permet de lancer un tchat vidéo directement si vous avez match avec une personne. Le Secret Crush pour liker l'un ou l'une de vos amies en secret.

pour liker l'un ou l'une de vos amies en secret. Les Stories qui seront tout simplement dédié à la partie dating et donc pas visible par vos amis facebook.

qui seront tout simplement dédié à la partie dating et donc pas visible par vos amis facebook. Les évènements qui permettront de trouver des personnes qui ont les mêmes intérêts que vous.

Facebook précise bien évidemment que cette partie "dating" se trouve directement dans l'application Facebook mais n'est en aucuns cas relier avec votre activité facebook habituelle. En gros, vous n'aurez pas de soucis à vous faire, vos amis ne recevront pas des notifications si vous likez une personne...



Après son lancement dans plusieurs pays dont le Canada et les États-Unis, Facebook Dating débarque en France. La concurrence est féroce dans ce domaine et nous avons hâte de voir si Facebook va réussir à s'installer sur ce marché.

