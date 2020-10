Acheter un iPhone 12, iPhone 12 Pro ou iPad Air 4 au meilleur prix

Après une semaine de précommande, Apple commercialise officiellement le nouvel iPhone 12 et sa version au-dessus, l'iPhone 12 Pro, ainsi que l’iPad Air 4.



Les trois appareils ont un point commun, la puce A14. Si l’iPad a été introduit le 15 septembre dernier, les iPhone ont du attendre le 13 octobre pour avoir droit à un keynote. Et pour le moment, les déclinaisons Mini et Pro Max ne sont pas disponibles, il faudra attendre le mois de novembre.



Avec un lancement mondial, une première chez Apple, il va falloir être rapide car la demande a été très forte pendant les précommandes. L'iPhone 12 commence à 909€, l'iPhone 12 Pro démarre à 1 159€ et l’iPad Air 4 à 669€.

Acheter l'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro

Nul besoin de vous présenter les nouveaux iPhone 2020, les premiers compatibles avec la 5G, mais un coup d’œil à notre comparatif entre iPhone 12 et iPhone 12 Pro vous permettra de vous faire une idée sur les différences. Même taille, même écran, même design, même puissance mais quelque détails en faveur du Pro, comme un stockage de 128 Go, une finition acier, un troisième capteur photo (téléobjectif) et un scanner Lidar. Le tout pour 250€ de plus. Pour le reste, tout est identique comme la puce A14 Bionic, la connectivité 5G, le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran OLED, etc.



Comme chaque année désormais, Apple lance ses smartphones avec de nouveaux coloris, le bleu pacifique et un nouveau doré sur l'iPhone 12 Pro, alors que le constructeur propose un vert clair et un bleu marine sur l'iPhone 12.

iPhone 12

Voici les versions disponibles sur l’iPhone 12 :

iPhone 12 64 Go à 909€

iPhone 12 128 Go à 959€

iPhone 12 256 Go à 1079€

iPhone 12 Pro

Et le nouvel iPhone 12 Pro est vendu dans trois capacité :

iPhone 12 128 Go à 1159€

iPhone 12 256 Go à 1279€

iPhone 12 512 Go à 1509€

Acheter l'iPad Air 4

Un peu comme entre l’iPhone 12 et 12 Pro, l’iPad Air 4 se place juste en dessous de l’iPad Pro 2020.



On vous rappelle notre comparatif entre iPad Air 4 et iPad Pro 11 pouces qui pointe les petites différences en faveur du Pro, comme un stockage de 128 Go, le Face ID, un double capteur photo (ultra grand-angle) et un scanner Lidar. Le tout pour 250€ de plus et également une puce plus ancienne sur le Pro (mais plus puissante pour les jeux) avec l’A12Z contre l’A14. Pour le reste, tout est identique comme le WiFi 6, le Bluetooth 5.0, l'écran bord à bord, la compatibilité Apple Pencil 2 et Smart Keyboard, etc.



A noter que cette année, Apple lance de nouveaux coloris, le rose, le vert et le bleu. Des coloris très doux et tendances.



Voici les versions de l’iPad Air 4 :

iPad Air 4 64 Go à 669€

iPad Air 4 256 Go à 839€

