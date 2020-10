Autonomie : L'iPhone 11 Pro est largement meilleur que l'iPhone 12 Pro

Il y a 2 heures

Julien Russo

Comme vous avez pu le voir précédemment dans nos articles, les nouveaux iPhone ont une batterie plus petite que leur prédécesseur, un choix délibéré d'Apple. Une batterie moins performante, un modem 5G énergivore et un écran très gourmand, pas besoin de vous faire un dessin pour vous faire comprendre que la révolution de l'autonomie ça ne sera pas pour cette année. Une récente expérimentation montre une autonomie très décevante pour les nouveaux iPhone !

L'iPhone 11 Pro ridiculise l'iPhone 12 Pro

Quand vous êtes sur le point d'acheter un nouveau smartphone, il vous suffit d'ouvrir YouTube pour visualiser des tests de comparaisons d'autonomie. Chaque année, des YouTubers mettent les derniers iPhone face à de précédentes générations, c'est exactement ce qu'a fait Arun Maini avec sa dernière vidéo qui compare l'autonomie des iPhone 12 et 12 Pro avec les iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone XR et iPhone SE.

Le Youtuber a précisé que l'expérimentation avait été effectuée avec la même luminosité sur les écrans, les mêmes paramètres ainsi que la même santé et utilisation de la batterie. Tout a minutieusement été vérifié pour que les résultats soient les plus proches de la réalité !

Le YouTuber va en suite faire en sorte d'épuiser les smartphones. Ouverture d'applications de jeux, lancement de l'appareil photo, de la fonction enregistrement vidéo...

Le premier iPhone à s'éteindre est l'iPhone SE 2020. Voici le classement des meilleures autonomies :

iPhone 11 Pro Max: 8 heures et 29 minutes iPhone 11 Pro : 7 heures et 36 minutes iPhone 12 : 6 heures et 41 minutes iPhone 12 Pro : 6 heures et 35 minutes iPhone 11 : 5 heures et 8 minutes iPhone XR : 4 heures et 31 minutes iPhone SE 2nd génération : 3 heures et 59 minutes

On rappelle quand même que la capacité de batterie était de 100% pour l'ensemble des iPhone. Ce test montre la faiblesse flagrante des nouveaux iPhone vis-à-vis de l'autonomie, comme l'ont affirmé différentes indiscrétions , le modem 5G de Qualcomm serait le composant qui ferait le plus de mal, mais aussi le LiDAR pour l'iPhone 12 Pro et enfin (cerise sur le gâteau) le nouvel écran Super Retina XDR pour le modèle Pro.

L'iPhone 12 Pro embarque une batterie de 2815 mAh contre 3046 mAh pour l'iPhone 11 Pro. En ce qui concerne l'iPhone 12, la batterie est aussi de 2815 mAh contre 3110 mAh pour l'iPhone 11.