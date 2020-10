Bons plans iOS : Forgotten Memories, Kompressor, Isometric Squares

Hier à 21:38 (Màj hier à 21:38)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Forgotten Memories, Kompressor, Isometric Squares. L'occasion d'économiser 38,4€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Kompressor (App, iPhone / iPad, v3.0.1, 11 Mo, iOS 11.0, Maysam Shahsavari) passe de 2,29 € à gratuit. Avez-vous besoin de compresser vos images avant de les partager avec vos amis ? Kompressor c'est ce dont tu as besoin. Tu peux choisir le taux de compression, appliquer de jolis filtres également.



Vous avez le choix entre trois niveaux de compression et vous pouvez voir la nouvelle taille d'image en temps réel grâce à la puissance de MetalKit.



Les + : Pratique pour le partage Télécharger l'app gratuite Kompressor





Metadata (App, iPhone / iPad, v1.6.2, 9 Mo, iOS 12.0, Tom Coomer) passe de 2,29 € à gratuit. Metadata est un afficheur de métadonnées d'images destiné aux professionnels de la création en déplacement.



Il vous suffit de choisir une image dans votre bibliothèque de photos et d'afficher les métadonnées de l'image dans une superbe présentation sur carte. Que vous preniez des photos sur votre téléphone, votre reflex numérique ou que vous créiez des images dans votre application de retouche photo préférée, Metadata vous montrera vos dimensions d'image, le DPI, la taille du fichier, les données de localisation et les informations relatives au périphérique.



Les métadonnées peuvent afficher des données météorologiques sur votre photo, notamment la température, les conditions météorologiques, les heures de lever et de coucher du soleil, même si l'appareil photo n'enregistre pas les données météorologiques.



Les + : Application complète

Pour les pros de la photo Télécharger l'app gratuite Metadata





Ma Chenille AR (App, iPhone / iPad, v5.0.0, 101 Mo, iOS 11.0, StoryToys Entertainment Limite...) passe de 4,49 € à gratuit. Pour la première fois, La chenille qui fait des trous prend vie dans le monde réel grâce à la réalité augmentée. Voila 50 ans qu'Eric Carle a présenté au monde son personnage-phare : la chenille qui fait des trous.



Désormais, grâce à l'Apple ARKit, la chenille qui fait des trous prend vie partout où tu vas. Grâce à la réalité augmentée, tu peux voir la chenille dans le monde qui t'entoure. Regarde-la apparaître dans ton salon, sur la table de la cuisine, dans le jardin ou tout simplement, partout où tu voudras jouer avec elle.



Les + : Pour les plus jeunes Télécharger l'app gratuite Ma Chenille AR





Jeux gratuits iOS :

Tappy (Jeu, Forme et santé, iPhone, v1.0.8, 8 Mo, iOS 13.2, Cameron Nazemi) passe de 1,09 € à gratuit. Tappy est une application conçue pour vous aider à réduire le stress et l'anxiété de manière amusante et satisfaisante! Lorsque vous appuyez sur, non seulement vous apprécierez une réponse haptique incroyable, vous remarquerez que votre nombre augmente également! Cela sera important pour déverrouiller les fonctionnalités. Dans les paramètres, il existe plusieurs fonctionnalités verrouillées. Appuyez sur ces verrous pour voir combien de points vous avez besoin pour le déverrouiller!



Il y a aussi une deuxième partie à Tappy! Cette partie est créée pour vous donner quelques conseils sur la façon de réduire le stress plus efficacement. Appuyez dessus pour afficher une brève description de chaque méthode.



Les + : Un anti-stress original Télécharger le jeu gratuit Tappy





Evertale (Jeu, Jeux de rôle / Stratégie, iPhone / iPad, v1.0.57, 140 Mo, iOS 11.0, ZigZaGame Inc.) passe de 1,09 € à gratuit. Attrapez et faites évoluer des monstres!

Plongez dans un monde fantasy époustouflant rempli de monstres mystérieux à attraper, entrâiner et à combattre à vos côtés. Explorez des paysages vastes, des villes débordant de vie et des donjons épiques dans ce RPG en monde ouvert!



Rejoignez un groupe de héros inattendus et libérez le monde d'Erden du Pandemonium. Collectionnez, entraînez et faites évoluer plus de 180 créatures et guerriers à côtés desquels vous vous battrez lors de combats intenses! Télécharger le jeu gratuit Evertale





Lucid Dream Adventure (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.5, 366 Mo, iOS 8.0, Grzegorz Kowal) passe de 4,49 € à gratuit. Lucid Dream Adventure est un jeu d’aventure incroyable qui attire des milliers de joueurs dans le monde entier. Guidez le destin de la petite Lucy et lancez-vous dans un voyage magique et dangereux dans le monde des rêves, afin de sauver sa mère. Dans cette nomination pour le plus important jeu de trophées indépendants, vous allez résoudre des dizaines de puzzles et de quêtes intéressantes. Vous discuterez avec des personnages mystérieux vivant dans des terres de rêve et ferez preuve de ruse et de prudence en parcourant les niveaux détaillés du monde onirique surréaliste.



Lucid Dream Adventure est un récit métaphorique de souffrance, de perte et de regret qui laisse place à l'extraordinaire pouvoir de l'amour.



Les + : L'histoire

Les graphismes Télécharger le jeu gratuit Lucid Dream Adventure





Isometric Squares (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 137 Mo, iOS 10.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit. L'objectif est simple: faire un carré à partir de carrés en les plaçant tous sur la grille. Vous pouvez le faire en 2D ou en 3D si vous souhaitez un défi spatial supplémentaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air!



Isometric Squares propose deux modes:

- difficile avec vue 3D isométrique

- facile avec top-down vue 2D



Les + : Plus de 50 niveaux avec des puzzles globaux 150+ isométriques pour résoudre

5 niveaux de difficulté à choisir Télécharger le jeu gratuit Isometric Squares





Promotions iOS :

Kingdom Rush Vengeance (Jeu, Stratégie / Action, iPhone / iPad, v1.9.5, 764 Mo, iOS 9.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 3,49 €. Vez'nan, le tout-puissant sorcier, est de retour ! Embarque dans un voyage épique en rassemblant son armée et en accomplissant ses plans maléfiques... mouahahah. Prépare-toi à montrer au Royaume qui est le vrai patron !



Avance comme bon te semble en conquérant les nouveaux et les bons vieux royaumes. Affronte des empires d'ennemis puissants et mesure-toi à des boss suprêmes dans ce classique des tower defense, aussi drôle qu'épique ! Télécharger Kingdom Rush Vengeance à 3,49 €





Kingdom Rush Origins (Jeu, Action, iPhone, v2.7, 291 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 3,49 € à 1,09 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence.



Voici le troisième épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : Une valeur sûre dans le domaine

La durée de vie Télécharger Kingdom Rush Origins à 1,09 €





Kingdom Rush Frontiers (Jeu, Action / Stratégie, iPhone, v2.8, 223 Mo, iOS 8.0, Ironhide S.A.) passe de 5,49 € à 1,09 €. Kingdom Rush est un Tower Defense qui propose quelques éléments essentiels qui lui donnent une suprématie incontestable sur sa concurrence. Voici le second épisode avec des nouveautés en termes de contenu : unités ennemies, tours, héros, consommables, environnements, chacun de ces aspects a eu droit à un travail de mise à jour.



Les + : La réalisation très soignée

Durée de vie Télécharger Kingdom Rush Frontiers à 1,09 €





Forgotten Memories (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.6.6, 1,5 Go, iOS 9.0, Psychose Interactive Inc.) passe de 5,49 € à 2,29 €. Forgotten Memories est un excellent jeu d'horreur avec une ambiance et une bande son prenante... Incarnez Rose Hawkins, une inspectrice de brigade des mineurs à la recherche d’une enfant disparue nommée Eden.



Le jeu commence quand Rose se réveille blessée dans un endroit étrange qu’elle ne reconnaît pas. Arpentant les couloirs d’un vieil asile abandonné pour sauver une âme égarée, elle se retrouvera prisonnière d’une tragédie qui se répète encore et encore, comme suspendue par le temps...



Les + : Si vous êtes fan des jeux d'horreur

L'ambiance et la musique Télécharger Forgotten Memories à 2,29 €