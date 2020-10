Jon Prosser : le AirPower est mort, une nouvelle fois

Hier à 22:31 (Màj hier à 22:31)

Corentin Ruffin

C'est une véritable saga que nous offre Apple avec son AirPower, et malheureusement, il semblerait que cette dernière ne se finisse pas sur une bonne note.



En effet, le projet de chargeur sans fil de la Pomme, annoncé et présenté lors d'un keynote en septembre 2017, a été finalement abandonné.



Puis, sans crier gare, les rumeurs et murmures de couloirs ont finalement laissé penser qu'Apple travaillait à nouveau dessus, dans le plus grand secret. Hélas, selon le célèbre leaker Jon Prosser, le projet serait une nouvelle fois mort...



Le AirPower condamné à ne jamais sortir ?

All AirPower prototyping / testing has been removed from the schedule for 2021.



Sources doubt that it’ll ever be picked back up again.



Seems like once again, AirPower is dead. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 26, 2020



Vous l'aurez compris, selon Jon Prosser, souvent très bien informé, tous les prototypes et tests du AirPower "ont été supprimés du calendrier pour 2021".



Selon ses sources, le développement du dock ne devrait pas reprendre et le projet serait une nouvelle fois mort. Pour rappel, le AirPower devait prendre la forme d'une planche de charge sans fil capable de recharger à la fois un iPhone, des AirPods et une Apple Watch.



La première fois, le projet avait été stoppé à cause de problèmes techniques.