OnePlus lance les Nord N100 à 199€ et Nord N10 5G à 349€ !

OnePlus frappe un grand coup, après qu'on lui ait reproché de faire grimper les prix depuis quelques temps. Il s'agit des OnePlus Nord N10 et Nord N100, deux nouveaux smartphones d'entrée de gamme disponibles à partir de 199 euros.



Voilà qui permet à la marque de rivaliser frontalement avec des concurrents féroces comme Xiaomi, Oppo et autres. Après le OnePlus Nord, voilà donc les Nord N10 5G et OnePlus Nord N100 qui intègrent l'essentiel.

Un Nord N100 d'entrée de gamme

Après quelques semaines de rumeurs, OnePlus vient donc de sortir deux smartphones à prix canon. Le premier, le N100, propose le strict minimum avec un look piqué chez Oppo et son A53.



Pour baisser les coûts, point de 4G, point d'OLED. A la place, le OnePlus Nord N100 propose un équivalent de l'iPhone SE 2020 avec une dalle LCD IPS HD+ - définition 1600 x 720 pixels - de 6,52 pouces, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage et une charge à 18 W. En revanche, la puce Qualcomm Snapdragon 460 est bien inférieur à l'A13 d'Apple, mais le N100 propose un triple capteur photo dont deux objectifs sont anecdotique puisque le Macro et le Portrait sont capés à 2 Mp. Seul le capteur principal de 13 Mp est intéressant. En même temps, il fallait rester sous les 200€.

Un Nord N10 plus sympa

Du côté du OnePlus Nord N10, c'est plus intéressant avec toujours du LCD mais Full HD+ de 6,49 pouces, soit une densité de 405 PPP et surtout un taux de rafraichissement de 90 Hz.



La puce est une Qualcomm Snapdragon 690, épaulée par 6 Go de RAM LPDDR4x et de 128 Go de stockage. La batterie de 4300 mAh est inférieure à son petite frère mais se recharge à 30 W, comme le OnePlus 8T.



Pour la partie photo, c’est également plus flatteur avec un capteur principal de 64 Mpx (f/1,79), un ultra grand-angle de 8 Mpx (objectif de f/2,25 et angle de 119°), ainsi qu'un un module macro et un capteur monochrome de 2 Mp.



Mais c'est surtout sa compatibilité 5G qui intéressera de nombreux clients, ainsi que ses petits plus comme les haut-parleurs stéréo.

Date de sortie et prix

Les deux téléphones de OnePlus sortiront dans quinze jours, soit mi-novembre sous Android 10 avec OxygenOS.



Le OnePlus Nord N100 sera vendu 199 euros et le OnePlus Nord N10 5G à 349 euros.



On pourra les acheter sur Amazon et la Fnac.