Rumeur : une toute nouvelle gamme d'AirPods pour début 2021

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Les AirPods sont aujourd'hui l'une des sources de revenus les plus importantes à chaque résultat trimestriel d'Apple. L'entreprise se doit de maintenir une "mise à jour" régulière de ses écouteurs sans fil pour continuer à profiter de cette tendance. Si en 2020, les AirPods n'ont pas connu de rafraîchissement, dès le début de l'année prochaine, la firme de Cupertino devrait nous faire une grosse surprise !

Les AirPods 3 et les AirPods Pro 2 dès le premier trimestre de 2021

La fin d'année aura été riche en nouveautés, mais bonne nouvelle on devrait commencer l'année 2021 sur les chapeaux de roue avec le lancement d'une nouvelle paire d'AirPods et d'AirPods Pro.

En effet, selon un rapport de Bloomberg, Apple aurait bientôt terminé le travail autour de ses futurs écouteurs sans fil et nous connaissons déjà quelques détails croustillants à propos des prochaines générations d'AirPods.

D'après les indiscrétions, les AirPods 3 embarqueraient un design similaire à celui des AirPods Pro, autrement dit une tige plus discrète et des embouts remplaçables. Apple aurait également amélioré l'autonomie, même s'il ne faut pas s'attendre à une importante évolution, il est possible que nous obtenions 1 à 2 heures de plus !

À noter que les AirPods 3 n'embarqueront pas les fonctionnalités "Premium" de la gamme comme la suppression du bruit ou le mode Transparent.

En ce qui concerne les AirPods Pro 2, la rumeur affirme que les écouteurs deviendraient nettement plus compacts et iraient jusqu'à perdre complètement leur tige, la forme serait plus arrondie et occuperait la totalité de l'oreille de l'utilisateur. Le légendaire design des AirPods disparaitrait pour se rapprocher de ce qu'on connait chez des concurrents comme Amazon, Google ou encore Samsung !

En ce qui concerne la production, Apple aurait donné son feu vert pour un assemblage par Luxshare Precision et Goertek, deux sous-traitants qui sont habitués de l'assemblage des écouteurs sans fil d'Apple.