Comment économiser la batterie de l'iPhone (12) sous iOS 14

Hier à 20:45

Medhi Naitmazi

5

Aujourd'hui, nous allons voir comment économiser la batterie de l'iPhone sous iOS 14 afin d'améliorer l'autonomie de l'appareil. Que vous ayez le nouvel iPhone 12 Pro ou un modèle inférieur, chaque nouvelle version majeure apporte des astuces pour gagner en autonomie. Et cette année, iOS 14 n'échappe pas à la règle.



Comme souvent sur iPhoneSoft, voici donc une nouvelle astuce pour les débutants qui vient garnir la section iPhone facile...

iOS 14 : quelques astuces pour économiser la batterie

iOS 14 a beau avoir concentré ses efforts sur la vie privée avec plus de sécurité au niveau du suivi publicitaire ou GPS, la version a également ajouté de nouvelles fonctionnalités comme les widgets. Un avantage certain pour la personnalisation, mais pas forcément pour votre batterie. De même, la 5G des iPhone 12 est désormais géré avec iOS 14. Et c'est aussi une source de consommation énergétique importante, plus de 20% par rapport à la 4G.



Avec ces conseils et astuces, vous pourrez alors augmenter votre autonomie de plus 30% sur une journée classique.

Quelques réglages à faire sur iOS 14

Voici quelques réglages qui vont aider à améliorer l'autonomie de votre iPhone. Si vous avez un petit téléphone comme l'iPhone SE ou l'iPhone 12 Mini, c'est encore plus intéressant puisque leur batterie est de base plus réduite.



Les réglages peu gênants au quotidien :

Activer le mode économie d'énergie du système, une option apportée par iOS 9. (Réglages > Batterie > Mode économie d'énergie ou directement dans le centre de contrôle)

Passer en mode sombre sur les iPhone à écran OLED : iPhone X / iPhone XS / iPhone 11 Pro / iPhone 12 / iPhone 12 Pro. (Réglages > Luminosité et affichage > Mode sombre)

Afficher un fond d'écran sombre également sur les iPhone équipés d'écran OLED.

Activer la recharge optimisée de la batterie pour préserver ses performances sur la durée avec une recharge rapide jusqu'à 80%. (Voir dans Réglages > Batterie > État de la batterie > Recharge optimisée)

Activer le mode faibles données pour limiter le travail du modem et donc de la batterie.

Supprimer les widgets inutiles, dans la colonne de gauche ou sur l'écran d'accueil. Ne conservez que l'essentiel.

Activer le mode LTE si vous avez un iPhone 12 et que vous avez déjà un très bon débit, cela consomme moins que la 5G. (Réglages > Données cellulaires > Options).

Baisser le verrouillage automatique à 1 minute (Réglages > Général > Verrouillage Auto.)

Baisser la luminosité de l'écran ou la laisser en automatique. (Réglages > Luminosité et affichage ou depuis le Control Center)

Supprimer le son des touches du clavier. (Réglages > Sons et vibrations > Clics du clavier)

Supprimer le son de déverrouillage. (Réglages > Sons et vibrations > Son de verrouillage)

Désactiver l'allumage de l'écran lors de la prise en main. (Réglages > Luminosité et affichage > Lever pour activer)

Désactiver les mises à jour automatiques en arrière-plan. (Réglages > App Store > Mises à jour)

Désactiver les apps qui se mettent à jour en arrière-plan. (Réglages -> Général -> Rafraîchissement des applications en arrière-plan)

Vérifier régulièrement les apps qui consomment le plus sur 24 heures ou 7 heures. (Réglages > Général > Utilisation > Utilisation de la batterie)

Quelques réglages supplémentaires qui peuvent dégrader l'expérience utilisateur :

Supprimer les retours haptiques de l'interface. (Réglages > Sons et vibrations > Vibrations du système)

Couper Siri en écoute permanente quand on prononce "Dis Siri". (Réglages > Général > Siri > Activation vocale)

Couper le suivi GPS des apps sauf si indispensable comme sur Apple Plans, Google Maps ou Waze. (Réglages > Confidentialité > Service de localisation)

Vérifier les notifications de chaque application (dont l'app Mail) : le mode push est gourmand en énergie.

Dites-nous désormais combien de temps vous tenez avec votre iPhone !