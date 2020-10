Linksys annonce le routeur Velop AX4200 WiFi 6 Mesh à 249$

Il y a 1 heure

Alban Martin

1

Linksys a annoncé aujourd'hui un nouveau système Linksys Velop AX4200 WiFi 6 Mesh qui est disponible à l'achat, ajoutant une option à prix canon à sa gamme de routeurs WiFi 6.



Un routeur Wifi 6 au très bon rapport qualité / prix chez Linksys

Le Velop AX4200 est le nouveau système de maillage WiFi de Linksys, conçu pour fournir la dernière connectivité WiFi 6 à un prix abordable. L'AX4200 est alimenté par la plate-forme Qualcomm Networking Pro 800, avec huit flux de connectivité WiFi 6 tri-bande et un processeur ARM 64 bits 1,4 GHz s'occupant du traitement et de la gestion dynamiques des données.



Le nouveau système de maillage Velop couvre 250 mètres carrés par nœud et offre des vitesses WiFi Gigabit. Chaque nœud peut gérer les demandes de plus de 40 appareils et est équipé de quatre ports Ethernet Gigabit. Le système est évolutif et compatible avec d'autres nœuds maillés et routeurs Linksys, de sorte que les consommateurs peuvent s'étendre au fur et à mesure que leurs besoins augmentent.



Selon Linksys, le Velop AX4200 est idéal dans les foyers qui travaillent et apprennent à domicile, offrant une bande passante sans fil suffisante pour plusieurs smartphones, tablettes, consoles de jeu, etc. Si vous avez un iPhone 11 ou iPhone 12 par exemple, ce routeur peut fournir des connexions WiFi 6 très rapides.



Le système maillé Linksys Velop AX4200 avec un nœud est disponible à 249$, tandis que l'AX4200 avec trois nœuds est disponible pour 500 $. On le trouvera aux cotés des autres modèles Lynksis comme les MX5 et MX10 positionnés plus haut en termes de tarif.

Linksys Velop est aussi compatible HomeKit

Depuis la dernière mise à jour de l'app, vous pouvez verrouiller vos appareils de domotique avec l’appli Velop de Linksys et l’appli Maison d’Apple. Afin que vos accessoires HomeKit et votre réseau sans fil soient plus sécurisés, le système Velop triple bande fonctionne désormais avec l’appli Maison d’Apple. Pour cela, il vous suffit de vérifier que votre système Velop et votre appareil Apple comme Apple TV, iPad ou HomePod utilisent la dernière version logicielle.

Télécharger l'app gratuite Linksys