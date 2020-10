Apple envoie des push pour offrir 3 mois d’Apple Arcade

Voilà une nouvelle approche agressive qui ne plaira pas à tout le monde et qui pourrait alimenter le dossier contre la firme dans les enquêtes antitrust en cours en Europe et aux Etats-Unis.

Cette fois, ce sont les nouveaux utilisateurs d’iPhone 12 et d’iPhone 12 pro qui ont reçu des notifications mais aussi des messages dans les réglages du système. La société rappelle qu’en cas d’achat d’un nouvel iPhone, iPad ou Mac, les clients ont droit aux 3 premiers mois gratuits sur le service de jeux en illimité Apple Arcade. L’information poussée précise d’ailleurs que les clients ont 90 jours pour en profiter après l’activation du mobile.

