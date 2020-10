Apple sort MacOS 11.0.1 Big Sur en bêta

Medhi Naitmazi

Apple a publié la première version bêta de macOS Big Sur 11.0.1 à destination des développeurs, même si macOS 11 Big Sur n'est même pas encore sortie en version publique. Cela survient alors que des rumeurs sur un keynote Apple circulent pour la mi-novembre.

MacOS 11.0.1 est déjà là

Cette première mouture corrective intervient après qu’Apple ait publié macOS 11 Big Sur bêta 10 pour les développeurs, une version contenant des corrections de bogues du système d'exploitation avant sa sortie officielle.



D’après nos informations, Apple aurait prévu un événement spécial prévu le 17 novembre pour présenter son premier Mac Apple Silicon. Le plus probable est donc que la sortie publique de macOS Big Sur 11.0 corresponde à cette conférence dédiée à Apple Silicon.



macOS 11 Big Sur est une mise à jour importante pour le Mac, comprenant une interface entièrement repensée, une toute nouvelle application Messages, un tout nouveau centre de contrôle et centre de notifications, et bien plus encore comme les apps de l’App Store ou encore les vidéos 4K sur Safari.



Les développeurs peuvent mettre à jour leur Mac vers la version bêta 11.0.1 en se dirigeant du côté des Préférences système, puis en recherchant l'option de mise à jour logicielle. Il faut avoir installé le profil bêta depuis le centre des développeurs.



Si vous remarquez des changements dans macOS Big Sur 11.0.1, n’hésitez pas !