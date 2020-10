Bons plans iOS : Stardew Valley, Up Slide Down, Lightmatic

Il y a 3 heures

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Stardew Valley, Up Slide Down, Lightmatic. L'occasion d'économiser 33,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

PXL (App, iPhone / iPad, v4.2.0, 25 Mo, iOS 13.1, Norikazu Muramoto) passe de 3,49 € à gratuit. Avec PXL, vos photos renaîtront via l'art merveilleux qu'est celui des mosaïques ! Sélectionnez votre photo, ou prenez en une, et l'application s'occupe du reste !



Les + : Parfait pour faire des cartes d'anniversaire, mariage etc Télécharger l'app gratuite PXL





Phone Drive (App, iPhone / iPad, v7.7.5, 27 Mo, iOS 12.0, Eightythree Technology) passe de 2,29 € à gratuit. Une très bonne appli vous permettant de transformer votre iDevice en clé USB. Phone Drive vous permet de stocker, de visualiser et de gérer les fichiers sur votre iPhone ou iPad depuis un PC / Mac. Tout est intégré pour naviguer, visualiser, lire ou autre ses médias et fichiers préférés.



Vous pouvez transférer des fichiers depuis votre iDevice vers votre ordinateur (PC/Mac) en passant par le Wi-Fi, et vice versa.



Les + : Fonctionne aussi entre deux iPhone en Bluetooth

Interface simple Télécharger l'app gratuite Phone Drive





Lightmatic (App, iPhone, v2.2.1, 10 Mo, iOS 12.0, Alexander Sukhanov) passe de 1,09 € à gratuit. Lightmatic est l'application pour créer des photos avec effet longue exposition. Téléchargez et créez des photos incroyables exprimant la dynamique du mouvement.



Capturez les traînées lumineuses créées par les voitures, les trains, les incendies ou d'autres objets émettant de la lumière, "gelez" le mouvement des nuages ou l'écoulement de l'eau et dessinez quelque chose dans l'air en utilisant n'importe quelle source de lumière.



Les + : Puissante

Les résultats excellents Télécharger l'app gratuite Lightmatic





Calcvier (App, iPhone / iPad, v1.3.3, 4 Mo, iOS 11.0, Sergei Shpygar) passe de 2,29 € à gratuit. Le pavé numérique Calcvier transforme votre clavier en calculatrice ! Ajoutez une calculatrice pour effectuer des calculs rapides n’importe où.



Pas besoin de basculer entre les applications ou d'utiliser un widget...



Les + : Pratique Télécharger l'app gratuite Calcvier





Jeux gratuits iOS :

Isometric Squares (Jeu, Jeux de société / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.9, 137 Mo, iOS 10.0, Wojciech Wysocki) passe de 2,29 € à gratuit. L'objectif est simple: faire un carré à partir de carrés en les plaçant tous sur la grille. Vous pouvez le faire en 2D ou en 3D si vous souhaitez un défi spatial supplémentaire. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air!



Isometric Squares propose deux modes:

- difficile avec vue 3D isométrique

- facile avec top-down vue 2D



Les + : Plus de 50 niveaux avec des puzzles globaux 150+ isométriques pour résoudre

5 niveaux de difficulté à choisir Télécharger le jeu gratuit Isometric Squares





Up Slide Down (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v2.1, 16 Mo, iOS 11.0, Digital Hole Pvt. Ltd.) passe de 1,09 € à gratuit. Up Slide Down offre la distraction parfaite dans les moments de pause.



Il propose une collection de neuf puzzles coulissants différents, chacun avec un thème différent. L'objectif général est de faire glisser les tuiles dans le bon ordre le plus rapidement possible.



Vous pouvez prévisualiser l’ordre des tuiles à tout moment et surveiller le nombre de mouvements et le temps pris en haut de l’écran.



Les + : Si vous aimez vous casser la tête Télécharger le jeu gratuit Up Slide Down





Shark Puzzles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0, 62 Mo, iOS 6.0, Eggroll Games LLC) passe de 2,29 € à gratuit. Les chasseurs silencieux et mortel de la profondeur, les requins ont une beauté merveilleuse. Profitez de cette collection de casse-tête intégré professionnellement pris des photos de requins dans les mers du monde entier.



Soigneusement conçu pour être jouable pour tout le monde, Puzzles Wonder vous permettent de personnaliser chaque puzzle en choisissant le nombre de pièces, les dessins de fond, et en choisissant les options de soupçon comme pièce présente et le fond visibilité.



Conseils en option vous permettent de voir l'arrière-plan et les contours de chaque pièce. De plus, la fonction de prévisualisation affiche lieu quel emplacement vous passer la souris sur de sorte que vous pouvez vous assurer qu'il correspond!



Les + : Un bon jeu de puzzles pour vos enfants Télécharger le jeu gratuit Shark Puzzles





Promotions iOS :

Beholder 2 (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.7.15890, 1,6 Go, iOS 11.0, Alawar Entertainment, Inc) passe de 7,99 € à 4,49 €. C'est donc reparti : il va falloir commencer au plus bas de l'échelle (du ministère) et c'est déjà une chance en comparaison à ce que les citoyens supportent tous les jours. Entre caméras de surveillance, lois suffocantes et aucune confidentialité, à vous de voir si vous voulez changer les choses, ou pire, prendre la place du premier ministre en étouffant encore plus vos anciens confrères.



Nous avions adoré le premier opus, et nous avons hâte d'essayer ce nouveau scénario qui risque de nous confronter à des choix déchirants, mais indispensables...



Est-ce que vous allez enfoncer vos collègues en enquêtant sur eux ? Vers quel scénario allez-vous pencher ? À vous de le découvrir ! Télécharger Beholder 2 à 4,49 €





Forgotten Memories (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.6.6, 1,5 Go, iOS 9.0, Psychose Interactive Inc.) passe de 5,49 € à 2,29 €. Forgotten Memories est un excellent jeu d'horreur avec une ambiance et une bande son prenante... Incarnez Rose Hawkins, une inspectrice de brigade des mineurs à la recherche d’une enfant disparue nommée Eden.



Le jeu commence quand Rose se réveille blessée dans un endroit étrange qu’elle ne reconnaît pas. Arpentant les couloirs d’un vieil asile abandonné pour sauver une âme égarée, elle se retrouvera prisonnière d’une tragédie qui se répète encore et encore, comme suspendue par le temps...



Les + : Si vous êtes fan des jeux d'horreur

L'ambiance et la musique Télécharger Forgotten Memories à 2,29 €





Beholder (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.5, 758 Mo, iOS 10.0, Creative Mobile) passe de 5,49 € à 3,49 €. Un état totalitaire contrôle tous les aspects de la vie privée et publique. Les lois sont suffocantes, la surveillance totale, la confidentialité morte. Vous êtes un gérant mis en place par l’état dans un bâtiment d’appartements. Votre quotidien est d’aménager un bel immeuble pour les locataires qui y passeront.



Mais ce n’est qu’une couverture face à votre vraie mission…



Les + : Une merveille

De l'espionnage moderne Télécharger Beholder à 3,49 €