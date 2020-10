Clear Spaces : L'app aux widgets invisibles pour tout organiser soi-même !

Il y a 3 heures

Julien Russo

1

Avec iOS 14, Apple a ajouté la possibilité aux développeurs de proposer des widgets avec leurs applications iOS et/ou iPadOS. Si tous les développeurs en ont profité pour apporter une visibilité supplémentaire aux contenus présents dans leurs applications, Aurther Nadeem de l'app Clear Spaces a eu une idée fantastique que personne n'avait pensé...

Libérez de la place sur votre écran d'accueil

Depuis la création d'iOS et d'iPadOS, Apple a toujours imposé une disposition bien précise des apps. Sous forme de grille les unes à côté des autres, il n'a jamais été possible de laisser un espace entre deux lignes d'apps ou laisser volontairement un grand espace vide pour que votre écran d'accueil paraisse moins chargé. Avec iOS 14, il n'est toujours pas possible de réaliser cela. Cependant, il est possible de contourner la disposition précise des applications avec une petite astuce...

Cette combine, on la retrouve avec l'application Clear Spaces qui est proposée à un tarif de seulement 2,29€ sur l'App Store !

Comme son nom l'indique, Clear Spaces va vous faire de la place où vous le souhaitez. Le développeur à l'origine de cette app a eu la formidable idée de proposer des widgets invisibles qui donnent la sensation qu'il y a un espace vide !

Résultat, il est possible d'obtenir des écrans d'accueils de ce type...

Image by Flipboard

Les trois tailles de widgets sont proposées, vous avez le widget petit, moyen ou grand. La seule contrainte qui n'est pas montrée dans l'image ci-dessus, c'est que les widgets ont obligatoirement des noms, vous aurez "Clear Spaces" qui s'affichera en plein dans l'espace vide, mais ça malheureusement c'est imposé par iOS 14, Aurther Nadeem n'a pas pu faire autrement.

L'application est actuellement disponible sur l'App Store français, elle commence à rencontrer du succès puisqu'elle est déjà 31e dans le classement des apps utilitaires. Comme quoi qu'avec iOS 14 il y a toujours une idée de génie à exploiter...

Télécharger Clear Spaces à 2,29 €