Apple One : on peut augmenter iCloud à 4 To, mais pas en France

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

William Teixeira

2

Ça y est, après une présentation d'Apple One qui a fortement énervé Spotify, la firme de Cupertino a enfin ouvert les portes pour la souscription de ses deux offres qui réunissent les meilleurs services du moment. Vous pouvez dès maintenant souscrire à l'offre Individuel ou Famille suivant vos besoins ! Cependant, si pour beaucoup le stockage est insuffisant, pas de panique, Apple ne vous empêche pas d'upgrader votre espace de stockage.

Jusqu'à 2,2 To de stockage en France et 4 To aux États-Unis

Apple propose pour la première fois deux packs regroupant ses services. Pour des utilisateurs solo ou pour des familles, Apple vous propose de faire des économies sur vos abonnements à ses services.

À la vue des nouvelles offres Apple One disponibles depuis aujourd'hui, une multitude de clients se sont alertés quant à la quantité de stockage, dans l'offre individuelle on retrouve 50 Go de stockage et dans l'offre famille 200 Go. Quand on a plusieurs produits Apple, les sauvegardes des données prennent déjà beaucoup de places. Et quand on y rajoute les fichiers personnels, on peut vite arriver au maximum de la capacité de son stockage sur iCloud.



Si vous avez déjà souscrit à Apple One, vous avez probablement vu que le stockage prédéfini dans les deux offres est modifiable. En effet, Apple propose du stockage jusqu'à 2 To pour les clients Apple One. Si vous avez déjà l'offre Famille avec 200 Go, cela vous fera 2,2 To. Aux États-Unis, l'offre Premier propose 2 To de stockage et il est donc possible d'ajouter 2 To de stockage supplémentaire, ce qui fait 4 To.

Bien évidemment, cette augmentation de stockage se traduira en augmentation de prix, Apple réajustera le prix de votre pack Apple One en fonction de votre besoin.

Pour ceux qui choisissent de passer par Apple One, la firme de Cupertino ne vous fera pas des prix sur le stockage iCloud. L'entreprise considère que vous avez déjà une belle réduction en passant par Apple One et qu'il est normal que le supplément de stockage se facture au tarif standard.