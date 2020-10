Promo sur l'iPhone 12 chez Rakuten

Alban Martin

Oui, l'iPhone 12 est déjà en promotion. Alors que les stocks sont vides et que les délais s'allongent, le dernier smartphone Apple est moins cher chez Rakuten. Il s'agit de la version intermédiaire de 6,1 pouces qui fait aussi bien que l'iPhone 12 Pro pour 250€ de moins. Seul le téléobjectif et le scanner Lidar démarquent "vraiment" les deux nouveaux iPhone.

L'iPhone 12 est moins cher !

Si vous avez lu notre test des iPhone 12 et iPhone 12 Pro, vous savez que cette année, les deux gammes (iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max compris) sont au coude à coude avec des nouveautés communes. On citera la 5G pour les quatre appareil, le nouveau design inspiré des iPhone 4 et iPhone 5 mais modernisé, une résistance en hausse grâce à la vitre Ceramic Shield, un écran OLED identique ou encore les deux appareils photos principaux équivalents. Sans oublier la nouvelle puce A14 Bionic gravée en 5nm qui permet de gagner en performances et d'économiser la batterie.

Mais comme tout nouveau smartphone, il faut mettre le prix. Reste que Rakuten est le premier à proposer l'iPhone 12 moins cher avec une réduction de 50€ sur le modèle 64 Go et de 9% sur le modèle 128 Go. Il faut choisir le coloris noir pour profiter de la promotion :



Et sans oublier plus de 40€ en points pour un prochain achat. Pas mal, non ?



Vous attendiez une baisse de prix pour vous acheter l'iPhone 12 ? Si vous préférez l'iPhone 12 Pro, restez dans le coin.