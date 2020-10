Spotify : Une augmentation des tarifs à venir ?

Mais que ce passe-t-il avec les services de streaming en ce moment ? Après Netflix qui a augmenté les prix de ses forfaits aux États-Unis et au Canada, Spotify va probablement faire de même d'ici les prochaines semaines. Le service suédois semble avoir pris un peu trop la confiance...



Spotify s'apprête à augmenter ses prix dans plusieurs pays

Le marché du streaming vidéo et musical est très différent, dans le premier le combat pour se démarquer est plutôt autour des créations originales et exclusivités. Pour les services de streaming musical, la différence peut se faire autour de la qualité audio (une stratégie utilisée par Tidal), mais aussi dans les exclusivités de podcasts.

Est-ce des arguments assez solides pour éviter que les abonnés partent vers des concurrents en cas d'augmentation des tarifs ? Pour l'instant, on ne le sait pas, mais Spotify serait prêt à tenter l'expérience !



Les abonnements Spotify Premium pourraient bientôt augmenter d'après Daniel Ek, le dirigeant du service de streaming. Cette information n'a pas été dite officiellement dans une conférence de presse ou dans des médias, mais à des analystes lors d'un échange téléphonique après les excellents résultats financiers.

Est-ce juste une idée pour faire plaisir aux investisseurs ou un réel changement à venir ? Difficile à dire pour l'instant.

Daniel Ek considère aujourd'hui que son service Spotify est supérieur à de nombreux concurrents grâce au "contenu enrichi" qui est proposé. Selon lui, ce serait le motif idéal pour augmenter les tarifs et proposer une offre Premium plus chère que chez les concurrents !

L'objectif de cette augmentation tarifaire serait pour rendre le service de streaming toujours plus rentable, mais surtout faire disparaitre les pertes qui plombent à chaque fois les résultats financiers de Spotify. Au dernier bilan, les pertes financières se sont évaluées à 118 millions de dollars, une somme qui fait mal !

La hausse tarifaire a déjà été testée dans plusieurs pays où Spotify propose un accès à son application, selon le directeur de Spotify la hausse tarifaire a été accueillie de façon positive par les abonnés. Il est vrai qu'on adore payer plus cher pour la même chose, c'est bien connu...

La Belgique ou encore la Suisse ont été concernées par cette modification tarifaire, cependant cela a concerné seulement l'abonnement "Famille".



Malgré tout, si Daniel Ek essaie de faire gagner toujours plus d'argent à son service de streaming, il s'est dit conscient que faire gonfler les tarifs de ses forfaits risquerait de lui faire perdre l'avance qu'il possède sur ses concurrents. Pour rappel, Apple Music s'approche toujours plus près de la première place sur le marché du streaming musical, si Apple continue à recruter de nouveaux abonnés à un rythme toujours aussi intense, il se pourrait que la firme de Cupertino dépasse Spotify dans quelques années !

À l'heure actuelle, les tarifs en France sont de 4,99€ pour l'offre Étudiant, 9,99€ pour l'offre Premium solo, 12,99€ pour l'offre Premium duo et 14,99€ pour l'offre Premium famille.



