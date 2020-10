Bons plans iOS : The Room: Old Sins, Convoto, Glopy

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment The Room: Old Sins, Convoto, Glopy. L'occasion d'économiser 45,3€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Convoto (App, iPhone / iPad, v2.0, 19 Mo, iOS 9.0, Americos Technologies) passe de 4,49 € à gratuit. Convoto vous permet de convertir des devises et unités d'une manière qui est très facile et rapide.



Une application parfaite pour les étudiants, voyageurs, professionnels...



Les + : Son design Télécharger l'app gratuite Convoto





iPoe Vol 1 (App, iPhone / iPad, v4.7.2, 201 Mo, iOS 8.0, iClassics Productions, S.L.) passe de 4,49 € à gratuit. Découvrez Edgar Allan Poe à travers ces histoires interactives et illustrées dans une ambiance lugubre ! Premier épisode de la trilogie à découvrir !



Les points + : Des histoires à vivre Télécharger l'app gratuite iPoe Vol 1





Sketch Tree Pro (App, iPhone / iPad, v1.4, 48 Mo, iOS 9.0, guangxie chen) passe de 9,99 € à gratuit. Sketch Tree est une application de dessin mobile spécialement conçue pour les professionnels de la création. Sa fonctionnalité de peinture et de dessin est très novatrice, avec des pinceaux réalistes et des aquarelles révolutionnaires.



Des outils de peinture complets, avec plus de 80 pinceaux, gommes, règles, outils de remplissage, sélecteur de couleurs et système avancé de couches permettant d'importer des images d'arrière-plan et des dessins.



Les + : L'application est très complète Télécharger l'app gratuite Sketch Tree Pro





Jeux gratuits iOS :

Mystery of Fortune 2 (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.057, 99 Mo, iOS 8.0, Dotomchi Games Inc.) passe de 3,49 € à gratuit. Mystery of Fortune 2 est le 8ème épisode de la saga Fortune Chronicle, un S-RPG en temps réel qui apporte quelques nouveautés.



Un nouveau système macro permet de mieux gérer les combats et sa stratégie. De même, on peut changer un personnage de classe et ainsi acquérir plus de talents et diversifier ses coups par la suite.



Enfin, il y a 85 donjons et 14 pays à découvrir dans ce RPG / action temps réel très proche de FF Tactics.



Les + : Très bonne durée de vie

Joliment réalisé Télécharger le jeu gratuit Mystery of Fortune 2





Lifeline: Flatline (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 141 Mo, iOS 8.4, Big Fish Premium, LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Quelque chose a horriblement mal tourné... Aventurez-vous au cœur d'un mystérieux complexe scientifique, où une femme, Wynn, vient de se réveiller attachée à un lit d'hôpital. Sans souvenir de ce qui lui est arrivé, elle n'a qu'une idée en tête : sortir de cet endroit. Et son seul lien avec le monde extérieur c'est... VOUS !



Avec ce nouvel opus, la série Lifeline prend un nouveau tournant et vient s'inscrire dans le contexte d'Halloween ! Ce nouveau titre est un must have si vous aviez aimé les autres jeux !



Ce survival horreur offre quelques nouveautés sympas comme le rythme cardiaque et les conséquences que ça peut avoir.



Trailer : Télécharger le jeu gratuit Lifeline: Flatline





Monster Mingle (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2, 314 Mo, iOS 9.0, Cowly Owl Ltd) passe de 2,29 € à gratuit. Crée ton propre monstre amical ! Choisis différentes parties du corps pour aider à explorer le monde et découvrir chaque île unique. Découvre des créatures amusantes, un paysage musical et des surprises cachées tandis que ton monstre s'amuse dans ce royaume magique.



Un paysage imaginaire permet aux enfants d’être créatifs, en inventant la créature qu'ils veulent et en comprenant ce dont elle a besoin pour voler, nager rapidement ou tout simplement pour se promener. Peux-tu trouver les 40 parties du corps?



Les + : Parfait pour occuper les plus jeunes Télécharger le jeu gratuit Monster Mingle





Glopy (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.4, 391 Mo, iOS 10.0, Yenidunya Oyun Bilisim Limited...) passe de 2,29 € à gratuit. Si vous aimez les casse-tête, vous allez être servis avec Glopy, puisque celui-ci, en plus d'être superbe, en propose un bon nombre.



Ce dernier prend la forme d'une boule de bois à tourner et retourner dans tous les sens dans le seul but d'amener d'autres (petites) billes de couleur à leur destination.



Si ça peut paraître simple au premier abord, il va tout de même falloir prendre garde à ces fameuses couleurs, car oui, il faudra respecter le code : ainsi, la bille rouge ira dans le trou rouge, etc... Attention donc à ne pas faire d'erreur, synonyme de défaite. Télécharger le jeu gratuit Glopy





Promotions iOS :

Hidden Folks (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.0.6, 212 Mo, iOS 10.0, Adriaan de Jongh) passe de 6,99 € à 3,49 €. Cherchez des personnages cachés dans des paysages miniatures, dessinés à la main et interactifs. Ouvrez des tentes, taillez des buissons, claquez des portes, et taquinez des crocodiles ! Le bandeau des cibles, en bas de l'écran, vous montre ce que vous devez chercher.



Un jeu à la "Où est Charlie?" qui possèdent des graphismes sont magnifiques et un gameplay très intuitif. Télécharger Hidden Folks à 3,49 €





The Room Two (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.0.5, 414 Mo, iOS 7.0, Fireproof Games) passe de 3,49 € à 1,09 €. Tout comme son grand frère, The Room Two nous propulse dans une histoire mystérieuse, à base de recherches à la limite entre sciences et mysticisme. Un chef-d’œuvre où il faudra comprendre le mécanisme et ouvrir l'objet !

Son gameplay original et bourré de surprises assure au joueur un vrai défi. Sa réalisation le rend encore plus attachant et donne l'impression d'avoir ouvert une porte sur un autre monde à la fois fantastique et pourtant tellement réaliste.



Les + : Fait appel à votre logique

Immersif Télécharger The Room Two à 1,09 €





The Room Three (Jeu, Casse-tête / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.2, 888 Mo, iOS 7.0, Fireproof Games) passe de 5,49 € à 2,29 €. 3ème opus d'une saga qui est déjà culte sur App Store, The Room Three démontre comment il est possible de garder l'esprit et le concept mais de l'amener à un autre niveau à chaque version.

Les puzzles sont beaucoup plus nombreux que dans les précédentes version, plus profonds et certains objets plus complexes peuvent même être vus de l'intérieur. Les casses-têtes ne sont plus dissociés et chaque pièce en refermera plusieurs qu'il faudra résoudre dans l'ordre.



Les + : Un must-have

Relaxant et énervant à la fois ! Télécharger The Room Three à 2,29 €