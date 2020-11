iPhone 12 VS iPhone 12 Pro : Un comparatif en photo et vidéo en pleine forêt

Il y a 4 heures

Julien Russo

4

Si vous cherchez un smartphone pour prendre des photos et vidéos, les nouveaux iPhone pourraient bien vous surprendre et vous satisfaire ! Pour cette nouvelle génération, Apple a mis le paquet avec des photos encore plus réalistes et des vidéos d'une qualité digne d'un film au cinéma, grâce à l'intégration du Dolby Vision. Découvrez un aperçu avec ce comparatif.

L'iPhone 12 ou l'iPhone 12 Pro ?

Apple le sait, les exigences des consommateurs vis-à-vis des photos et vidéos ne cessent d'évoluer avec le temps. Les smartphones chinois arrivent de plus en plus à impressionner avec des fonctionnalités et qualités qui arrivent très souvent à dépasser les appareils photo professionnels.

Aujourd'hui, avec l'iPhone 12 Pro, Apple est passé à un nouveau cap avec diverses nouveautés comme le nouveau mode nuit, un zoom optique d'amplitude 5x, l'arrivée du mode portrait avec le mode nuit ou encore le Smart HDR 3 qui a pour mission de peaufiner les tons clairs, les ombres et les contours !

Lors de sa présentation, Apple nous en a mis plein la vue, mais qu'est-ce que donnent l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro dans de vraies conditions ?

Le YouTuber Matti Haapoja est allé avec des amis dans une forêt près de chez lui pour faire un comparatif des performances de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro.

L'image l'une à côté de l'autre, on peut apercevoir plusieurs détails qui diffèrent comme une vidéo plus lumineuse avec l'iPhone 12 Pro !

Plusieurs démonstrations en vidéo large et ultra large avec des modifications de niveau d'IPS vous montrent à quoi vous attendre avec ces deux nouveaux iPhone.

On peut le dire, le résultat est bluffant...

Découvrez les résultats dans la vidéo ci-dessous.