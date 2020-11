AirCar : enfin une voiture volante qui vole (vidéo)

Il y a 8 heures

Alexandre Godard

8

La voiture volante est un mythe qui traverse les générations mais dont on n'a toujours pas réussi à trouver le bon concept du moins jusqu'à il y a 6 jours. En effet, une vidéo YouTube visionné plus de 1.8 millions de fois montre un concept réel d'une voiture volante et de ce que l'on peut constater, ça marche.



Une voiture volante !

C'est un sujet insolite et qui fait rêver les humains depuis des années, la voiture volante ! Il est vrai qu'il y a 20 ou 30 ans on pensait que toutes les voitures seraient volantes en 2020, facile de constater qu'il n'en est rien. En revanche, il vient d'apparaître une vidéo avec un vrai concept sérieux, fonctionnel, d'une voiture volante.



La voiture se nomme simplement AirCar et son créateur Stefan Klein tente d'expliquer les caractéristiques de cette voiture pas comme les autres. La voiture serait conçue pour permettre facilement de passer de la route à dans les airs à l'aide d'un bouton qui déploit les ailent de façon à ce que la voiture soit apte à tenir en l'air. Une hélice serait également de la partie à l'arrière. Il est vrai que depuis des années, la technologie avance à vitesse grand V mais le fantasme de voiture volante n'est jamais parvenu à un concept final viable. Il semble que ce soit enfin le cas comme vous pouvez le constater dans la vidéo ci-dessous.

ll faut tout de même rappeler que pour le moment ce n'est qu'un concept qui devrait être très cher à produire et donc vendu à un prix que peu de personnes peuvent s'offrir. De plus, nous sommes encore très loin d'avoir ce genre de voitures au quotidien sur la route tant il faudrait tout modifier en termes de lois et de signalisations. Néanmoins cela semble être un sujet que l'on risque de voir de plus en plus se développer dans les années à venir et qui reste fascinant à regarder qu'on soit fan de voitures ou non.