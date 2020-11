Les Apple Store britanniques pourraient rester ouverts pendant le second confinement

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

1

Plusieurs pays européens n'ont pas eu d'autres choix que de commencer un second confinement il y a quelques jours. Globalement, pour la France comme pour nos voisins, celui-ci est plus "light" pour éviter de trop impacter l'économie. Dans la majorité des cas les gens continuent à aller travailler et les déplacements sont toujours possibles avec une attestation. Au Royaume-Uni, à partir de jeudi 00h, on entre dans un nouveau confinement, d'après une indiscrétion les les Apple Store pourraient rester ouvert.

Les Apple Store vont conserver leurs horaires d'ouvertures, mais avec des règles très strictes

Comme en France, la pandémie devient incontrôlable au Royaume-Uni, on peut apercevoir de nouveaux cas qui décollent et des clusters qui se forment partout dans le pays. Au vu de la situation alarmante, un reconfinement vient d'être mis en place, il commence à partir de jeudi 00h et comme en France les déplacements seront très limités !

D'après certaines informations qui proviennent d'un employé et qui ont été communiquées à AppleInsider, pendant toute la durée du confinement, les boutiques de la firme de Cupertino vont rester ouvertes, mais avec des règles pour toutes les boutiques.



Selon l'employé bavard, une réunion a été organisée hier dans tous les Apple Store britanniques, les responsables ont communiqué aux employés les consignes qui viennent de l'Apple Park, celles-ci ont clairement exprimé la nécessité de maintenir les Apple Store ouverts. En effet, avec la sortie des nouveaux iPhone, mais aussi de l'Apple Watch Series 6 et de l'iPad Air 4, il est évident que fermer dès jeudi les boutiques serait catastrophique pour Apple. Cependant, si les boutiques restent ouvertes ce sera exclusivement pour retirer les achats (Apple Pick Up) et l'accès au Genius Bar.

Image by Cnet

D'après la fuite, la plupart des employés britanniques seraient profondément choqués de voir qu'Apple privilégie le "business" avant la sécurité de son personnel. Il explique auprès du média américain :

L'entreprise a changé sa politique de sécurité en politique de profit. Certains employés ont été forcés de travailler pendant le verrouillage.

D'après Jim Dowling qui est directeur des communications d'Apple pour l'Europe, cette décision de maintenir l'ouverture des Apple Store britanniques n'est pas encore officielle. La réunion en interne aurait été là uniquement pour avertir d'une décision en faveur d'un maintien des horaires d'ouvertures. Dowling explique qu'une décision devrait être prise avant jeudi !



Apple est probablement en train de voir avec les autorités locales si elle peut conserver l'accès à ses boutiques. Comme en France, seulement les magasins dits "essentiels" peuvent maintenir une ouverture. Bien évidemment, Apple ne vend pas de quoi se nourrir, mais des appareils qui peuvent offrir la possibilité aux clients de travailler depuis leur domicile. Et là, soudainement ça devient plus essentiel...

À noter que si les Apple restent ouverts, le masque sera obligatoire, un contrôle des températures sera imposé pour entrer dans le magasin, le nombre de personnes à l'intérieur sera très limité, la distanciation sociale devra être respectée pour les employés et les clients et l'Apple Store devra être désinfecté plusieurs fois par jour.