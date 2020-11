Bons plans iOS : Starman, Qwerty, Fox Eats Chicks, FotoDa

Hier à 22:08

Corentin Ruffin

Réagir

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Starman, Qwerty, Fox Eats Chicks, FotoDa. L'occasion d'économiser 31,2€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

FotoDa (App, iPhone / iPad, v2.6.0, 16 Mo, iOS 8.0, Zevan Rosser) passe de 1,09 € à gratuit. FotoDa facilite la création de magnifiques collages de photos abstraites. Vous pouvez choisir manuellement les photos que vous souhaitez inclure ou des albums photo entiers.



Ensuite, regardez la magie opérer. Répétez le processus pour différents résultats. FotoDa comprend également la possibilité de flouter les images et de générer des segments.



Les + : De sublimes résultats Télécharger l'app gratuite FotoDa





The Great Photo App (App, iPhone / iPad, v2.6.1, 1,7 Go, iOS 12.0, Baglan Dosmagambetov) passe de 3,49 € à gratuit. Même si tout le monde a un appareil photo ces jours-ci, prendre une très bonne photo nécessite toujours des connaissances et une maîtrise.



Avec Great Photo App, vous allez commencer à apprendre la photographie en pratiquant: à l'aide de leçons interactives, vous comprendrez progressivement les fondements de l'art de la photographie.



Nous vous emmènerons sur le chemin de la connaissance à travers les aspects variés de la prise de photos à l'aide d'exercices faciles à comprendre.



Les + : Une bible sur la photo Télécharger l'app gratuite The Great Photo App





FoodyLife (App, iPhone, v1.0.11, 57 Mo, iOS 10.0, Hau-Ben Shih) passe de 1,09 € à gratuit. Avec FoodyLife, vous pourrez explorer visuellement vos habitudes alimentaires et améliorer vos habitudes alimentaires. Pas de calories et pas de chiffres dans l'application!



Les + : La beauté de l'application Télécharger l'app gratuite FoodyLife





Rhonna Designs (App, iPhone / iPad, v2.63, 370 Mo, iOS 10.0) passe de 2,29 € à gratuit. Rhonna Designs comprend un nombre vertigineux de designs personnalisés et de packs de polices parmi lesquels choisir. Chaque conception et police peut être personnalisée avec différentes couleurs et affinée avec différents niveaux d'ombre, de contour et de transparence.



Vous pouvez également appliquer différents filtres, masques et cadres avant de partager votre création par e-mail, Twitter, Facebook ou Instagram.



Les + : Une app de photos avec de jolies polices de caractères Télécharger l'app gratuite Rhonna Designs





Jeux gratuits iOS :

Qwerty (Jeu, Course, iPhone / iPad, v1.53, 95 Mo, iOS 10.0, Leo Buckman) passe de 1,09 € à gratuit. Vous pouvez tester et améliorer vos capacités de frappe! Vous pouvez choisir parmi une variété de modes de jeu pour correspondre à votre niveau de compétence. Après chaque série de cinq mots, vous pourrez voir les résultats de votre frappe.



Attention tout de même, le jeu n'est disponible qu'en anglais.



Les + : Soyez le plus rapide ! Télécharger le jeu gratuit Qwerty





Fox Eats Chicks (Jeu, Action, iPhone / iPad, v2.07, 14 Mo, iOS 8.0, Geza Maurer) passe de 3,49 € à gratuit. FOX EATS CHICKS est un jeu de plate-forme en style pixel-art avec un mélange de furtivité, puzzles et action.



En effet, Fox Eats Chicks vous place au sommet de la chaîne alimentaire. Prenez le contrôle d'un renard rusé, et passer rapidement à travers chaque niveau engloutissant chaque oiseau. Mais attention, vous devrez réfléchir et utiliser vos capacités furtives pour chasser chacun d'entre eux.



Les + : Des notes à chaque niveau basées sur la vitesse

85 niveaux au look bien différents Télécharger le jeu gratuit Fox Eats Chicks





RFS - Real Flight Simulator (Jeu, Simulation / Course, iPhone / iPad, v1.2.2, 303 Mo, iOS 11.0, RORTOS SRL) passe de 1,09 € à gratuit. Vivez une expérience unique et volez partout dans le monde dans des lieux et aéroports haute résolution avec des cartes satellite, bâtiments 3D, pistes, procédures et trafic aérien. Embarquez en temps réel et rejoignez d'autres pilotes en multijoueur.



Organisez vos plans de vol et communiquez avec les contrôleurs aériens (ATC). Accédez à des milliers de livrées de la communauté et personnalisez tous les avions, tableaux de bord, pannes et conditions météo.



Les + : Une belle simulation Télécharger le jeu gratuit RFS - Real Flight Simulator





Promotions iOS :

Reigns (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.14, 153 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 5,49 € à 1,09 €. Asseyez-vous sur votre trône de monarque médiéval bienveillant (ou malveillant) et balayez vers la gauche ou la droite de votre doigt royal pour imposer votre volonté au royaume. Survivez à la suite apparemment infinie de requêtes que vous adressent vos conseillers, les paysans, vos alliés et vos ennemis tout en maintenant l'équilibre entre les différentes factions d'influence de votre royaume. Mais attention : chacune de vos décisions risque d'entraîner des conséquences fâcheuses qui pourraient mettre en péril votre règne et votre dynastie !



Voici un drôle de jeu primé par Apple (et par iSoft) en 2016 avec un gameplay à la Tinder dans lequel il faut prendre des décisions importantes à chaque instant, à chaque évènement / demande.



Les + : Interface/graphismes réussis

Jeu très original et sympathique Télécharger Reigns à 1,09 €





Reigns: Game of Thrones (Jeu, Aventure / Cartes, iPhone / iPad, v1.15, 215 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 5,49 € à 2,29 €. Reigns: Game of Thrones est l'héritier de la série multi-oscarisée Game of Thrones® de HBO® et de Reigns, le jeu culte développé par Nerial et Devolver Digital. Au travers des visions hallucinées de Mélisandre, vous pourrez vous asseoir sur le Trône de Fer sous les traits de Cersei Lannister, Jon Snow, Daenerys Targaryen et bien d'autres.



Tous les coups sont permis pour devancer vos ennemis et obtenir le soutien précaire de vos prétendus alliés. Prenez le contrôle du fragile équilibre de Westeros pour vous maintenir au pouvoir avec la faveur du peuple pour, peut-être, réussir un jour à survivre aux horreurs de l'hiver.



Les + : Le célèbre jeu de cartes combiné à la célèbre série télévisée Télécharger Reigns: Game of Thrones à 2,29 €





Reigns: Her Majesty (Jeu, Cartes / Aventure, iPhone / iPad, v1.07, 187 Mo, iOS 9.0, Devolver) passe de 3,49 € à 1,09 €. Reigns: Her Majesty est la suite de Reigns, le jeu culte dans lequel balayer une carte vers la droite ou la gauche peut changer le destin d'un souverain. Une renaissance culturelle a plongé le monde dans une nouvelle ère de connaissance et d'épanouissement, mais cupides et jaloux conspirent pour renverser la reine, trop tolérante à leur goût.



Usez de sagesse pour déjouer les complots qui vous visent, vous et votre époux, en balayant des cartes vers la droite ou la gauche pour prendre des décisions justes (ou pas) dans tous les domaines relevant du bon vouloir de Sa Majesté.



Les + : Les nombreuses possibilités et fins

Simple mais très prenant Télécharger Reigns: Her Majesty à 1,09 €