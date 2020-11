Made for MagSafe : on en sait plus sur le programme de certification

Comme nous l'expliquions hier dans l'article " pourquoi nous avons besoin d'un chargeur 20W AC ?", Apple demandera que le l'adaptateur en question puisse assurer son maximum de 15 watts. Il faudra donc que l'accessoire soit compatible Power Delivery, propose 20W, mais qu'il intègre également une puce spéciale maison d'Apple. Quel intérêt ? La puce MFM sera nécessaire pour être estampillée Made for MagSafe et servira à contrôler la charge MagSafe, pour lui envoyer suffisamment de puissance, mais ne pas la dépasser. Une alternative a ce que font les chargeurs USB PD 3.0 actuellement, en prenant compte des besoins de l'appareil. Pour le moment, il semble que nous ayons un peu de temps devant nous avant de voir d'autres accessoires MagSafe pointer le bout de leur nez : MSH estime que la fameuse puce ne sera pas disponible avant 6 à 8 mois… Source

Avec l'arrivée de la nouvelle gamme d'iPhone 12, c'est également l'appellation MagSafe qui revient sur le devant de la scène. Disparu depuis quelques années des Macs, le système magnétique de charge semble revenir d'entre les morts pour permettre à l'iPhone d'être fixé sur ses socles de charge sans fil. À date, Apple a présenté uniquement ses propres accessoires compatibles avec la technologie, mais également ceux du constructeur Belkin. Bien sûr, on le sait, un programme de certification finira par arriver pour permettre à d'autres de se lancer sur le marché. Aujourd'hui, grâce à MSH, nous en savons un peu plus sur ce que la Pomme attendra des accessoiristes.

