Apple propose tvOS 14.2 pour l'Apple TV et le HomePod (Mini)

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Medhi Naitmazi

Après iOS 14.2 et iPadOS 14.2 pour les iPhone et iPad compatibles, Apple lance également tvOS 14.2 pour les Apple TV HD et Apple TV 4K, mais aussi les HomePod. C'est d'ailleurs la première version du HomePod Mini qui sera mis en vente demain.

Version finale pour tvOS 14.2

Cette nouvelle mouture de tvOS qui est installé sur l'Apple TV et le HomePod est l'occasion de prendre en charge la fonction Interphone entre l'iPhone et le HomePod, mais aussi le Dolby Atmos sur le grand HomePod quand il est connecté à une Apple TV 4K. De quoi proposer un son spatial et en faire un véritable Home Cinema.



Rendez-vous dans l'app Maison pour mettre à jour votre HomePod et dans les paramètres pour l'Apple TV.



Les nouveautés de TVOS 14.2

Voici la liste complète fournie par Apple :

Nouvelles commandes AirPlay pour diffuser des divertissements dans toute votre maison

Prise en charge de l'interphone avec HomePod et HomePod mini sur iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods et CarPlay

Possibilité de connecter HomePod à Apple TV 4K pour la stéréo, le son surround et l'audio Dolby Atmos

