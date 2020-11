Logitech Folio Touch : le Smart Keyboard pour iPad Air 4 à moitié prix

Alban Martin

Le constructeur suisse Logitech l'avait promis, le Folio Touch est désormais en vente pour protéger et améliorer l'iPad Air 4. Présenté le 15 septembre, le dernier iPad Air 2020 était compatible avec le Smart Keyboard d'Apple. Mais à 339€, il n'est pas à la portée de tous les clients et c'est cette niche que veut exploiter Logitech avec un accessoire deux fois moins cher.



Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent faire des économies à l'approche de Noël.

Le Logitech Folio Touch s'adapte à l'iPad Air 4 et à l'iPad Pro 11 pouces

Le Folio Touch se connecte à l'iPad Air 2020 via le Smart Connector de la tablette, comme la version d’Apple. De même, le Folio Touch 2020 offre des touches rétro-éclairées ainsi qu'un trackpad pour tirer partie des possibilités offertes par iPadOS 14. Pour se démarquer, le Folio Touch propose une béquille là où Apple a opté pour une charnière intégrée (mais lourde).



Si vous êtes intéressés, sachez que le Folio Touch est également compatible avec les iPad Pro 2018 et 2020 au format 11 pouces. Il pèse 642.5 grammes.

L’étui Folio Touch pour iPad Pro / iPad Air 4 de Logitech associe un trackpad de précision à un clavier complet rétroéclairé. Parcourez votre iPad à l’aide des gestes qui vous sont familiers ou déplacez simplement le curseur pour modifier vos feuilles de calcul, documents et autres présentations. Bénéficiez du confort d’un clavier complet doté de touches rétroéclairées, idéales pour travailler de nuit ou dans les environnements sombres. Enfin, le design flexible offre quatre modes d’utilisation, pour plus de polyvalence.

Notre avis

Avec une expérience de clavier solide, un trackpad réactif et la prise en charge de Smart Connector, le Folio Touch est un incontournable pour ceux qui souhaitent transformer l'iPad en un ordinateur portable.



Le clavier du Folio Touch offre juste la bonne quantité de déplacement des touches et offre un clic satisfaisant qui me manque lors de l'utilisation d'autres claviers iPad.



Concernant le trackpad, il offre fluidité et réactivité en utilisation quotidienne. Naviguer sur l'écran de l'iPad avec le pointeur à l'écran et utiliser des gestes courants est naturel et il est difficile de revenir en arrière.

Prix

Le Logitech Folio Touch est disponible sur Amazon à 159€ ainsi que sur le site Web de Logitech.