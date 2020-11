Qualcomm cartonne au Q4 2020 et le meilleur reste à venir avec la 5G...

Ce sont nos confrères de CNBC qui ont partagé la nouvelle : Qualcomm a enregistré un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars au cours du quatrième trimestre, dépassant les prévisions qui affichaient une estimation à 5,93 milliards de dollars. À titre de comparaison, la société avait atteint 4,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, permettant donc de se vanter d'une belle augmentation de 35% d'une année sur l'autre. Cette belle forme a pu avoir lieu grâce à l'expansion de la 5G dans le monde, étant donné que Qualcomm est l'un des principaux fournisseurs de modems 5G. Mieux encore, le meilleur resterait à venir, puisque dans les prévisions, la firme prévoit la livraison d'environ 200 millions de smartphones 5G d'ici 2020 et 500 millions de plus d'ici 2021. Source

Comme quoi, la crise économique liée à la présence du COVID-19 dans le monde ne touche pas réellement tout le monde. À titre d'exemple, il semblerait que Qualcomm continue de présenter d'excellents chiffres malgré les récentes difficultés... En effet, la firme a publié ses résultats pour le quatrième trimestre de 2020, et ils sont très bons. À tel point que le cours de l'action de la société a connu une hausse hier soir, au moment de l'annonce.

