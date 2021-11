Qualcomm veut venir concurrencer les puces M1 Pro et M1 Max avec d'anciens employés Apple

Le lancement d'Apple dans le développement de puces pour ordinateurs portables et fixes a fait énormément de bruit chez la concurrence. Du côté d'Intel on a vécu cela comme une terrible séparation après de longues années de collaboration. Cependant, certains concurrents prennent ça comme un challenge et s'investissent pour faire mieux que les puces d'Apple, c'est le cas de Qualcomm.

Qualcomm travaille sur un processeur nouvelle génération

Avec ses puces M1 Pro et M1 Max dévoilé lors du dernier Apple Event de cette année, la firme de Cupertino a frappé très fort, car les performances sont au rendez-vous et ont impressionné bon nombre de personnes qui ont réalisé des Benchmarks avec les nouveaux MacBook Pro.

Lors de sa journée des investisseurs, Qualcomm a déclaré travailler sur un "processeur de nouvelle génération", selon Sascha Segan, le développement pourrait prendre jusqu'à 9 mois :

Qualcomm vient de promettre un chipset PC concurrent de la série M d'Apple dans "neuf mois" environ. Ils reconnaissent qu'ils ont une faiblesse au niveau du CPU et utilisent l'acquisition de Nuvia pour y remédier.

Avec cette future avancée technologique, l'entreprise souhaiterait proposer une puce fiable, rapide et puissante à l'ensemble des constructeurs de PC qui souhaitent une "solution compétitive face à Apple".

Comme vous avez pu le voir dans la citation ci-dessus, Qualcomm a fait appel à l'équipe Nuvia pour la conception de sa nouvelle puce qui pourrait détrôner la série M d'Apple.

Nuvia est une société spécialisée dans le développement des processeurs de silicium, la particularité, c'est que les trois créateurs Gérard Williams III, John Bruno et Manu Gulati sont d'anciens salariés d'Apple qui ont travaillé pendant plusieurs années sur les projets Mac.



Nuvia a rapidement grandi grâce à des investisseurs de taille et des levées de fonds spectaculaires, la société a déjà eu un soutien financier de plusieurs grands groupes, on compte dans la liste : Atlantic Bridge, BlackRock, Capricorn Investment Group, Dell Technologies Capital, Fidelity Management & Research Company, Marvell Technology Group, Mayfield Fund, Mithril Capital Management, Nepenthe LLC, Redline Capital Management, Temasek Holdings et WRVI Capital.

Au total, le financement depuis septembre 2020 s'élève à plusieurs centaines de millions de dollars !



En janvier 2021, Nuvia a été acquis par Qualcomm pour la somme de 1,4 milliard de dollars, visiblement les ambitions qu'on découvre aujourd'hui ne date pas d'hier.

Avec le travail qu'a commencé l'équipe Nuvia, Qualcomm souhaite proposer une puce qui offrira une meilleure performance tout en préservant l'autonomie de l'appareil.



L'objectif prioritaire est un lancement sur les PC portable et fixe, mais l'entreprise n'exclut pas de proposer une puce équivalente également sur smartphones, tablettes, véhicules et centre de données. Qualcomm sait très bien que la demande risque d'être très importante, surtout si la puce arrive à faire mieux que la série M d'Apple !



