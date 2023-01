La I Vision Dee de BMW change de couleur et veut concurrencer l’Apple Car à venir

Aujourd'hui, au CES 2023, BMW a dévoilé la berline sportive électrique I Vision Dee, un concept car qui semble être positionné pour concurrencer la voiture électrique d'Apple dont on parle depuis longtemps, ainsi que la Tesla Model S qui est en place depuis plus de dix ans désormais. Parmi ses arguments, la possibilité de changer de couleur extérieure à volonté.

Un concentré de technologie

La I Vision Dee utilise une technologie de reconnaissance vocale d'Amazon, mais elle démontre surtout la stratégie de BMW axée sur le logiciel pour les voitures de prochaine génération, y compris des fonctionnalités faites pour affronter les géants de l'Internet comme Apple qui sont ostensiblement sur le point d'entrer dans le secteur automobile. Depuis 2019, BMW a mis à disposition des mises à jour logicielles sans fil pour des millions de ses voitures, et à l'avenir, l'entreprise affirme qu'elle se concentrera sur la sécurité des données, le mentorat des développeurs et la connectivité numérique transparente.

Dee, l'assistant vocal de nouvelle génération de BMW, peut ouvrir les portes automatiquement, reconnaître l'identité du conducteur et offrir d'autres fonctions d'aide à la conduite.



Le pare-brise lui-même sert de grand écran projeté, en AR.



Un "curseur de réalité mixte" sur le tableau de bord de l'I Vision Dee permet aux conducteurs de choisir parmi cinq niveaux d'information différents à afficher, y compris la réalité augmentée.

Un caméléon

De plus, elle possède 240 portions de peinture e-ink programmables individuellement qui peuvent modifier l'ensemble des couleurs et des motifs d'affichage du véhicule. L'introduction d'une plus grande plateforme de véhicules pilotés par logiciel comprendra la sortie de l'I Vision Dee dès 2025.



Après l'introduction, bon nombre d’observateurs ont souligné que la I Vision Dee pourrait fournir des exemples concrets des capacités à attendre du premier véhicule électrique d'Apple et semble prêt à lui faire concurrence.

Une Apple Car bientôt révélée ?

De nombreux articles intéressants sur l'automobile d'Apple ont été publiés, mais les dernières informations affirment que la société a récemment revu ses plans initiaux à la baisse et a abandonné son projet de prix de 120 000 dollars, éliminant ses ambitions pour un véhicule entièrement autonome sans volant ni pédales, et un design intérieur axé sur des sièges communs.



On s'attend maintenant à ce que la voiture ait un design beaucoup plus conventionnel avec des capacités d'autopilotage limitées, pour un prix inférieur à 100 000 dollars. Cela pourrait faire du véhicule électrique d'Apple un concurrent beaucoup plus direct que prévu de la Model S de Tesla.



La voiture devrait être lancée en 2026, mais elle pourrait être annoncée en 2025, d'autant plus qu'elle devra être soumise à une approbation réglementaire des différents marchés et à des tests à grande échelle pendant un certain temps avant d'être présentée aux consommateurs.