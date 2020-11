L'obligation d'afficher les données de confidentialité sur l'App Store arrive

Plus tôt dans l'année, nous vous apprenions que dans le cadre de la sortie d'iOS 14, Apple allait rendre obligatoire l'affichage de certaines données de confidentialité au sein de l'App Store.



Ainsi, les développeurs devront détailler directement sur les fiches App Store quelles informations les applications vous demanderont, pour ne pas avoir de mauvaise surprise.



Aujourd'hui, la Pomme publie un nouveau rapport dans lequel on apprend que les développeurs devront remplis ces données à partir du 8 décembre.

Plus tard cette année, l'App Store aidera les utilisateurs à comprendre les pratiques de confidentialité d'une application avant de la télécharger. Sur la page de chaque app, les utilisateurs pourront en savoir davantage sur les types de données pouvant être collectées et savoir si celles-ci leur seront liées ou seront utilisées pour les suivre. Vous devrez fournir des informations sur les pratiques de confidentialité de votre application, y compris les pratiques des partenaires tiers; dont vous intégrez le code dans votre application, via ‌App Store‌ Connect à partir du 8 décembre