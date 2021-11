Apple Glass : un brevet pour assurer la confidentialité de nos données

Alban Martin

L'Office américain des brevets et des marques a publié cette semaine un nouveau brevet déposé par Apple qui révèle une fonctionnalité de confidentialité conçue pour afficher le contenu de l'iPhone uniquement à travers des Apple Glass, de sorte que seul le propriétaire du téléphone puisse voir ce qui se trouve à l'écran.

Un brevet pour les Apple Glass

La demande de brevet fait référence à un système qui peut afficher "des données corrigées pour la vision et des données standards sur un appareil électronique".

On comprend qu'on parle donc des futures Apple Glass de la firme, ici décrites en tant que "lunettes de confidentialité". Cet accessoire empêche les gens autour de vous de voir le contenu que vous regardez, car la seule façon de voir ce qui se trouve à l'écran est à travers les lunettes elles-mêmes. Avec la rumeur selon laquelle Apple travaillait sur son propre casque de réalité mixte, une fonctionnalité comme celle-ci serait probablement un énorme argument de vente pour le produit.

Dans certains modes de réalisation, un utilisateur peut interagir avec le système pour flouter intentionnellement la sortie graphique présentée sur l'écran de l'appareil (iPhone).

En plus de la nouvelle technologie de confidentialité, il semble qu'Apple travaille sur des profils pour Face ID. Le brevet décrit un autre système capable de distinguer des détails uniques sur le visage de l'utilisateur, tels que coiffures, barbe, moustache, lunettes, sans lunettes, lunettes de lecture, lunettes de soleil, et plus encore.

Avoir des profils dans Face ID peut être un pas en avant vers une telle technologie sur le Mac, car Touch ID permet aux utilisateurs de changer rapidement de compte simplement en plaçant le doigt droit sur le capteur.

Bien sûr, il est important de noter qu'Apple n'utilisera pas nécessairement ses brevets dans ses prochains produits. Pourtant, il est toujours intéressant de voir sur quoi l'entreprise travaille dans sa section R&D.