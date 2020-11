Les premiers tests et avis sur l’iPhone 12 Mini et le Pro Max

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

C’est le jour J pour les deux derniers smartphones Apple, les iPhone 12 Mini et iPhone 12 Pro Max qui rejoignent ainsi les deux versions intermédiaires sorties il y a deux semaines.



Comme d’habitude, la firme a permis à quelques médias américains de tester l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max. On retrouve les premières impressions et avis de The Verge, TechCrunch, Engadget ou encore CNET qui permettent aux indécis de faire le bon choix.

Avis et prises en main des iPhone 12 Mini et 12 Pro Max

L’idée ici est de voir plutôt la prise en main que les performances, puisque cela a déjà été fait lors de notre test de l’iPhone 12 Pro. Les deux nouveaux différent simplement par leur gabarit, très compact pour le Mini et imposant pour le Pro Max.



Sans surprise, et comme nous l’avions démontré par un comparatif, la taille de l’iPhone 12 Mini est parfaite pour ceux qui ne cherchant pas un écran géant. The Verge, Engadget ou encore CNET confirment qu’on peut l’utiliser à une main sans problème. L’écran affiche une densité incroyable et iOS s’adapte parfaitement au petit écran. Rappelons tout de même que le « petit » écran fait 5,4 pouces là où celui d’un iPhone 8 ou iPhone SE 2020 fait 4,7 pouces. C’est donc plutôt confortable tout en étant plus petit que ces deniers.

Pour sa part, l’iPhone 12 Pro Max est bel et bien géant. Celui qui est même qualifié de « planche de surf » avec son écran de 6,7 pouces fait plus peur à regarder qu’à manipuler. En effet, la légère augmentation du gabarit ne se ressent pas en main, il n’est pas si lourd et sa finition exemplaire le rend très plaisant pour celles et ceux qui cherchent un grand téléphone. Par exemple TechCrunch explique que le Pro Max n’apparaît pas exceptionnellement grand en comparaison avec certains smartphones Android. Voilà qui devrait rassurer, d’autant que Engadget vante les qualités photos et vidéos du Pro Max qui propose notamment un zoom 2,5x et qui est capable de filmer en 4K 60 fps avec le HDR Dolby Vision activé.



Bref, de très bons smartphones qui vont de 809€ à 1259€ et qu’on retrouvera à 14 heures pour les précommandes. Notre préférence va cette année à l’iPhone 12 Mini qui ne concède que quelques détails pour un prix bien mieux placé et un gabarit passe-partout.



Voici quelques vidéos de prise en main :